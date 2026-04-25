La Rioja activa un plan con fondos europeos para blindar su futuro hídrico

El Gobierno de La Rioja ha anunciado una importante reprogramación del Programa FEDER 2021-2027 para hacer frente a los desafíos hídricos. La comunidad destinará un 14% de estos fondos europeos a financiar inversiones clave que mejoren la gestión integral del agua y refuercen la resiliencia hídrica en todo el territorio. La medida ha sido presentada este lunes por el director general de Fondos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido, en la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones (CdR).

Un nuevo modelo de gestión

Esta decisión responde a la invitación de la Comisión Europea para que los fondos se adapten a nuevos retos como el cambio climático. En este contexto, el ejecutivo regional ha apostado por avanzar hacia una mejor gestión de los recursos hídricos. Jesús Ángel Garrido ha subrayado la importancia de esta estrategia, explicando que “para La Rioja es importante subrayar la urgente necesidad de mejorar la ejecución de la normativa de protección del agua, incrementar la eficiencia hídrica y afrontar la escasez de recursos avanzando hacia un modelo europeo de mayor resiliencia hídrica”.

Para La Rioja es importante subrayar la urgente necesidad de mejorar la ejecución de la normativa de protección del agua" Jesús Ángel Garrido Director general de Fondos y Relaciones con la UE

Actuaciones para la eficiencia

El propósito principal de esta reprogramación es “redirigir recursos hacia actuaciones que refuerzan la eficiencia hídrica para fines agrícolas y no agrícolas”. Una de las líneas de actuación prioritarias se centrará en los pequeños municipios, donde se llevarán a cabo intervenciones para modernizar sus sistemas de abastecimiento y, de esta forma, evitar pérdidas de agua que comprometen la sostenibilidad del sistema.

Para lograr estos objetivos, está prevista “la incorporación de sistemas de telecontrol, automatización y medición, que permiten mejorar la gestión integral del agua y la energía, detectar fugas y optimizar el funcionamiento de las infraestructuras”. Con estas herramientas tecnológicas, el Gobierno regional busca no solo preservar un recurso vital, sino también optimizar el consumo energético asociado a su gestión, consolidando un modelo más sostenible y preparado para el futuro.