Agropular Extremadura, 25 de abril de 2026
El campo extremeño afronta una crisis sin precedentes. Los combustibles duplican su precio, los fertilizantes suben más del 30% y los costes laborales se disparan un 25% en cinco años. Esta situación hace inviables muchas explotaciones, que se abandonan, llevando a los agricultores a una situación económica muy límite. Herminio Íñiguez de Agriga y Santi Prieto de la comunidad de labradores de Almendralejo alertan de un escenario muy negativo si la escalada de precios persiste. El sector exige la reducción del IVA de los insumos al tipo mínimo, topar el precio del gasóleo, ayudas directas y reforzar la agencia de control alimentario para evitar ventas a pérdidas y abusos. El viñedo, en particular, atraviesa un momento difícil por la caída del consumo mundial de vino, el aumento de los costes de producción y la escasez de mano de obra. Los agricultores exploran cultivos alternativos más rentables, como el pistacho o el olivar superintensivo. Se considera el arranque de viñedos sin replantación, según Antonio Ortiz Alcántara de ASAJA.
José Luis Lorido
Badajoz - Publicado el
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