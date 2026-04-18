La sopa que salvó a un rey: la leyenda épica que dio origen a un icono de la cocina española

Cuenta la leyenda que, días previos a la conquista de Valencia, el rey Jaime I de Aragón, 'El Conquistador', ultimaba los preparativos para la batalla cuando, repentinamente y sin razón alguna, cayó gravemente enfermo. Los médicos judíos, famosos por sus avanzados conocimientos en medicina, no encontraban remedio con el que sanar al monarca.





La anciana y el ingrediente imposible

Fue entonces cuando una anciana del lugar se acercó al campamento pidiendo ver a los galenos, pues afirmaba conocer la receta milagrosa con la que el regente recuperaría al punto la salud. Solamente necesitaba esta buena mujer una cabeza de ajos, pero, a pesar de buscarla denodadamente, ni en Teruel ni en los alrededores se encontró ninguna.

Una misión a vida o muerte

Así pues, ante el empeoramiento del monarca, se decidió que seis valientes jóvenes partieran hacia Valencia, todavía tierra de moros, arriesgando sus vidas para conseguir una cabeza de ajos. De todos ellos, sólo un joven intrépido logró regresar a Teruel con el preciado encargo, llevando consigo cinco cabezas de ajos, una por cada compañero muerto.

El milagro de la sopa de ajo

La sabia mujer preparó enseguida una sopa de ajo, a la que añadió pan y agua, guiso con el que el rey se recuperó de manera milagrosa. Al enterarse Jaime I 'El Conquistador' de la hazaña, dispuso que el cultivo de ajos se propagara por todo su reino.

Un plato humilde con siglos de historia

Esta popular sopa de ajo que, según la leyenda, sanó al monarca, es el origen de la receta que forma parte de nuestra gastronomía española desde tiempo inmemorial. Profundamente ligada a los pastores y campesinos desde la Edad Media, este plato de origen humilde, nutritivo y económico, se adaptaba a duras condiciones de vida

La sopa de los pastores

Se consumía en los almuerzos y en la cena como reconstituyente. Alcanzó tal fama que se le atribuían propiedades medicinales. Era un plato sencillo elaborado en cazuela de barro, con ingredientes básicos: pan duro, ajos, agua, aceite o manteca y pimentón.





Trashumancia: el origen de una tradición

Los pastores conducían su ganado buscando pastos mediante la trashumancia, un tipo de pastoreo nómada y estacional de larga distancia. Declarada Patrimonio Cultural por la UNESCO (2023), esta práctica se realiza a través de cañadas en primavera y otoño.

De las tabernas al recetario clásico

Su sencillez convirtió la sopa de ajo en el “plato del día” en tascas y tabernas de toda España. Además, era típica de la Cuaresma. Ya aparecía documentada en 1611 en el recetario 'Arte de Cozina, Pastelería, Vizcochería y Conservería' de Francisco Martínez Motiño.

Presencia en la literatura y evolución culinaria

En el siglo XIX, la sopa se consolidó como plato esencial. El poeta Ventura de la Vega le dedicó versos en octavas reales. Obras como “Carmencita o la buena cocinera” reflejan su evolución, incorporando ajos dorados y pimentón.

Un plato que cruzó fronteras Y UNA TRADICIÓN CON SABOR A HOGAR

El escritor Alejandro Dumas ayudó a difundir esta receta fuera de España, llevándola a Francia, aunque sin pimentón. Los ingredientes básicos —agua, pan, ajos y pimentón— bastan para una excelente sopa, aunque muchos añaden jamón y huevo.

Hoy, la sopa de ajo sigue siendo un símbolo de la gastronomía tradicional española, un auténtico “sabor a hogar” que ha regresado con fuerza a las cartas de numerosos restaurantes como uno de los grandes platos estrella.





SOBRE LA COLABORADORA DE COPE: SILVIA RODRÍGUEZ

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana en ‘Con otra perspectiva’, disponibles en Cope.es/Bierzo .

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca , Silvia decidió estudiar esta carrera por su pasión por la lengua y la literatura. Disfruta leyendo, escribiendo y escuchando buena música. Además, es feliz trabajando en equipo y cree firmemente que “estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Silvia también es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una labor destacada en la comarca. Enamorada de la enseñanza, es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal . Se define como una persona vital, alegre, optimista y con gran sentido del humor.

Además, realizó el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del escritor Miguel Velasco Nevado.