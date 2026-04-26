La memoria de los incendios que arrasaron León revive en el Campus de Ponferrada

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León ha inaugurado la exposición fotográfica “Memoria de los incendios en León y El Bierzo. Antes, durante y después”, una iniciativa que busca preservar la memoria de los devastadores incendios que afectaron a la provincia el pasado verano.

La muestra nace con el objetivo de mantener viva la memoria colectiva de lo ocurrido en la provincia de León y en otras zonas del noroeste de España, donde los incendios dejaron una profunda huella tanto en el paisaje como en la sociedad.





Fotografía como memoria y denuncia

Se trata de una selección de imágenes procedentes del concurso fotográfico convocado en noviembre de 2025 por el Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Deportes. La exposición reúne tanto las obras premiadas como otras piezas preseleccionadas que destacan por su calidad artística y su valor documental, mostrando distintas perspectivas del antes, durante y después del fuego.

El impacto devastador de los incendios

Según datos de la plataforma edu.forestry.es, los incendios arrasaron más de 100.000 hectáreas en la provincia, causando importantes daños en el patrimonio natural y cultural, especialmente en comarcas como El Bierzo.

El papel de la Universidad de León en la sensibilización

El acto inaugural contó con la presencia del director del Área de Cultura, Iván Rega, y la vicerrectora del campus, Pilar Marqués, quienes destacaron el compromiso institucional con la cultura, la memoria colectiva y la concienciación medioambiental.

Testimonios desde el objetivo

También participaron algunos de los autores premiados, como Herminia Pérez y José Manuel Azabal, quienes aportaron su visión personal sobre la experiencia de documentar los incendios y sus consecuencias.

Una muestra abierta al público hasta junio

La exposición podrá visitarse hasta el próximo 12 de junio, en horario de 10:00 a 19:00 horas. Con esta iniciativa, la Universidad de León pretende dejar testimonio de un desastre ecológico, humano y patrimonial, al tiempo que invita a la reflexión sobre la necesidad de proteger el entorno natural.