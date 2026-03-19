'Guardianes del Bosque': los niños de Ponferrada (León) plantan cara al fuego con 150 árboles

Alumnos de los colegios Valentín García Yebra, Jesús Maestro y Peñalba de Ponferrada participan hasta este viernes, 20 de marzo, en la plantación de 150 árboles en la localidad ponferradina de San Cristóbal de Valdueza. La iniciativa, bautizada como 'Guardianes del Bosque', ha sido impulsada por el Centro Comercial El Rosal en colaboración con el Ayuntamiento de Ponferrada y busca paliar el efecto de los incendios en la zona.

César Sánchez Ical



Una lección de futuro

El concejal de Medio Rural, Iván Alonso, ha agradecido la iniciativa y ha destacado que la plantación se realizará con árboles autóctonos como robles y encinas. Alonso ha explicado que los seis centros escolares que no han podido participar en esta primera fase lo harán en futuras ediciones, subrayando que "los niños son los auténticos protagonistas, que desde pequeños conozcan la importancia y el valor que tiene la naturaleza, nuestro medio rural, y lo frágil que es y que tenemos que cuidarlo".

Por su parte, el director del Centro Comercial El Rosal, Javier Gutiérrez, ha señalado que la idea surgió tras los incendios para "aportar nuestro granito de arena". "Dijimos, pues venga, vamos a hacer una pequeña reforestación y gracias al Ayuntamiento y a los colegios, pues aquí estamos", ha afirmado Gutiérrez, quien anima a "hacer más acciones como esta, porque merece la pena ir recuperando el medio ambiente porque la desgracia ha sido tremenda".

César Sánchez Ical



La limpieza de los montes, una tarea pendiente

La pedánea de San Cristóbal de Valdueza, Begoña Magdalena, ha aprovechado la ocasión para lanzar una reclamación a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de Ponferrada. Magdalena exige que se limpien los montes para evitar que la tragedia vivida en 2025 se repita este verano. "Pasamos mucho miedo y es difícil de olvidar. Fue tremendo. Necesitamos limpieza, que se impliquen, también los vecinos en sus fincas particulares", ha declarado.

Necesitamos limpieza, que se impliquen, también los vecinos en sus fincas particulares" Begoña Magdalena pedánea de San Cristóbal de Valdueza

A pesar de la preocupación, Magdalena ha agradecido a los impulsores de la reforestación, una iniciativa que considera "una buena semilla, porque cuando los niños se implican es importante". Ha concluido insistiendo en la necesidad de actuar con un mensaje contundente: "Hay que plantar, hay que volver a poblar porque está todo muy quemado".

Hay que plantar, hay que volver a poblar porque está todo muy quemado" Begoña Magdalena pedánea de San Cristóbal de Valdueza