Un joven con TEA supera sus prácticas en Palencia tras ser rechazado en León

El joven alumno con Trastorno de Espectro Autista (TEA) que, según denuncian UGAL-UPA y la Asociación Berciana de Agricultores (ABA), fue “discriminado” por el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Almázcara (León) ha logrado superar sus prácticas. Al no certificarle las prácticas del curso de Incorporación a la Empresa Agraria, el estudiante ha tenido que realizar las 15 horas obligatorias en Palencia, donde las ha completado sin ningún problema.

Según ambas organizaciones, el joven fue “discriminado lamentablemente” por la dirección del centro leonés, una decisión que también fue amparada por el coordinador de Servicios de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. Finalmente, el alumno tuvo que desplazarse a Palencia para repetir la prueba, la cual superó con éxito, lo que le ha permitido presentarse al examen, aprobarlo y obtener el certificado de aprovechamiento del curso.

Agradecimiento y petición de responsabilidades

UGAL-UPA y la Asociación Berciana de Agricultores (ABA) han mostrado su satisfacción al conocer que el joven ha completado con éxito su formación, lo que le permitirá convertirse en profesional agrario. Además, han agradecido la mediación del director general de Desarrollo Rural, Jorge Izquierdo, por ponerse a disposición de la familia para buscar una solución después de que el centro de Almázcara le negara la oportunidad “por el mero hecho de estar diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista”.

Discriminatorio y atentatorio contra el derecho a la igualdad que tienen las personas con TEA" Fuentes UGAL-UPA y la Asociación Berciana de Agricultores (ABA)

Por todo ello, reclaman a la Junta que tome medidas disciplinarias contra quienes, a su juicio, “crearon un problema sin haberlo”: la directora del Centro de Almázcara y el coordinador de Servicios de la Dirección General de Desarrollo Rural. Califican su comportamiento como “discriminatorio y atentatorio contra el derecho a la igualdad que tienen las personas con TEA”.

Posibles acciones legales

Las organizaciones agrarias no descartan emprender acciones legales para que se depuren responsabilidades y un hecho similar no vuelva a repetirse. La familia ya ha remitido una protesta formal al Procurador del Común para que investigue lo que consideran una “arbitrariedad y el trato discriminatorio del centro de Almázcara”.

Una decisión lamentable de la Dirección ha vulnerado de forma flagrante el derecho al trabajo de una persona con TEA" Fuentes UGAL-UPA y la Asociación Berciana de Agricultores (ABA)

En este sentido, concluyen asegurando que aportarán toda la información necesaria en la investigación. “Si fuera el caso, aportaremos toda la información que nos reclame el Procurador del Común, a quien la familia ha remitido una protesta formal, para que investigue la arbitrariedad y el trato discriminatorio del centro de Almázcara, donde una decisión lamentable de la Dirección ha vulnerado de forma flagrante el derecho al trabajo de una persona con TEA”, sentencian.