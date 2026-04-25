COPE
Podcasts
Cruz de guía
Cruz de guía

La Cofradía de la Oración en el Huerto colabora con la Clarisas Capuchinas con motivo del traslado de Kerygma

Tres imágenes del Convento de San Antón participaran en la exposición: antiguo Señor de la Oración en el Huerto, Gran Poder y Virgen de los Dolores

Hermanos de la Oración en el Huerto entregan a las religiosas del Convento de San Antón enseres para el traslado de Kerygma

Cofradía Oración en el Huerto

Hermanos de la Oración en el Huerto entregan a las religiosas del Convento de San Antón enseres para el traslado de Kerygma

Jorge de la Chica

Granada - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Las tres imágenes del Convento de San Antón que participan en Kerygma, serán llevadas en andas, a pesar de no tener cofradía, asunto del que ya ha informado COPE. Son el antiguo Señor de la Oración en el Huerto, Gran Poder y Virgen de los Dolores. Un grupo de cofrades han sido los encargados de la logística, para lo que han contando con la colaboración de las Madres Comendadoras, que han cedido la saya que viste la Virgen, y de la Cofradía de la Oración en el Huerto, que han hecho entrega a la Comunidad de Clarisas Capuchinas del Convento de San Antón, de los enseres y las vestimentas necesarios para los acólitos que formarán parte del cortejo.

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

9:00H | 25 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking