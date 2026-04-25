La Cofradía de la Oración en el Huerto colabora con la Clarisas Capuchinas con motivo del traslado de Kerygma

Las tres imágenes del Convento de San Antón que participan en Kerygma, serán llevadas en andas, a pesar de no tener cofradía, asunto del que ya ha informado COPE. Son el antiguo Señor de la Oración en el Huerto, Gran Poder y Virgen de los Dolores. Un grupo de cofrades han sido los encargados de la logística, para lo que han contando con la colaboración de las Madres Comendadoras, que han cedido la saya que viste la Virgen, y de la Cofradía de la Oración en el Huerto, que han hecho entrega a la Comunidad de Clarisas Capuchinas del Convento de San Antón, de los enseres y las vestimentas necesarios para los acólitos que formarán parte del cortejo.