El 75% de las enfermedades infecciosas vienen de animales: los veterinarios alertan de su papel clave en la salud pública

La profesión veterinaria, a menudo asociada exclusivamente al cuidado de mascotas, desempeña un papel crucial en la salud pública, la seguridad alimentaria y el bienestar social que sigue siendo infravalorado. En una entrevista en el programa 'Herrera en COPE Gran Canaria', el presidente del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas, Pablo Varona, ha reivindicado la importancia de un sector que va mucho más allá de la clínica de pequeños animales, siendo un pilar esencial para la salud de toda la sociedad.

Somos un pilar esencial para la salud de toda la sociedad" Pablo Varona presidente del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas

Varona ha reconocido que la identificación de los veterinarios únicamente con la atención a perros y gatos "no es ningún mito, es una realidad". Sin embargo, ha subrayado que los profesionales del sector están presentes en muchos otros ámbitos competenciales como "la seguridad alimentaria, la salud pública en general, temas medioambientales y docencia", prestando un servicio "bastante importante y diverso" a la sociedad.

Una barrera sanitaria clave

Uno de los roles más desconocidos y fundamentales de la veterinaria es el control de las enfermedades transmisibles de animales a humanos. "Desconocemos también que el 75% de las enfermedades emergentes infecciosas proceden de los animales, y somos, digamos, una barrera sanitaria para evitar que esas enfermedades que se producen en el mundo animal pasen a las personas", ha explicado Varona.

Un veterinario durante la vacunación de cabezas de ganado bovino en una granja

El control 'de la granja a la mesa'

La intervención de los veterinarios es constante en toda la cadena alimentaria, bajo el lema "de la granja a la mesa". Su trabajo abarca desde la producción primaria, cuidando la salud y alimentación del ganado, hasta los mataderos, la producción, la distribución e incluso la hostelería. En una región con el peso turístico de Canarias, Varona ha destacado que "es fundamental siempre que haya un profesional veterinario detrás de cada uno de estos establecimientos para garantizar la seguridad de los alimentos y, por ende, la salud pública".

Estos profesionales actúan como consultores de seguridad alimentaria, ayudando a las empresas a cumplir la compleja legislación a través de sistemas de autocontrol y análisis. Su labor incluye desde el diseño de planes de gestión hasta la validación de las fechas de caducidad, un proceso que, según Varona, "tiene un proceso bastante complicado ahora mismo".

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Ignorados durante la pandemia de COVID-19

A pesar de nuestra experiencia, la respuesta fue el silencio" Pablo Varona Presidente del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas

Varona ha revelado el papel "bastante tangencial" que se les asignó durante la pandemia de COVID-19, a pesar de su experiencia. "Cuando se produjo esta epidemia, desde el colegio oficial de veterinarios nos pusimos en contacto con las autoridades sanitarias para ofrecernos, para apoyar en todo lo que podamos colaborar, y la respuesta fue el silencio", ha lamentado.

Esta falta de colaboración generó una gran frustración en el sector. "Fue un poco desesperante, la verdad, porque nos veíamos con las manos atadas, sin poder colaborar", ha confesado Varona. Ha explicado que su experiencia en la sanidad de poblaciones, como la gestión de epidemias en ganaderías mediante "cinturones de seguridad", podría haber sido muy útil para gestionar la crisis sanitaria en humanos, citando como ejemplos los brotes de peste porcina africana o gripe aviar.

1.200 profesionales en las palmas

El Colegio de Veterinarios de Las Palmas, que representa a 1.200 profesionales, no solo se encarga de la representación institucional, sino que también combate el intrusismo laboral. Varona ha advertido que esta práctica supone un grave riesgo para la salud pública, con casos de "profesionales no veterinarios que hacen fisioterapia veterinaria" o dan consejos terapéuticos sin la capacitación necesaria.

Además, el colegio gestiona convenios con administraciones públicas que prestan servicios directos a la sociedad. Entre ellos se encuentra un convenio de emergencia para el rescate de animales en catástrofes, la gestión de la base de datos Zoocan con más de 700.000 mascotas registradas en Canarias para facilitar su localización, y programas de tenencia responsable en centros educativos para prevenir el abandono animal.

De cara al futuro, Varona define la veterinaria como una "profesión en constante evolución" que exige un gran esfuerzo de actualización. Entre los nuevos retos, ha destacado la necesidad de incorporar las ventajas que puede aportar la inteligencia artificial al sector, siempre dependiendo del uso que se le dé.