COPE
Podcasts
Deportes COPE Málaga
Deportes COPE Málaga

Así te hemos contado la victoria del Unicaja ante el Lleida: 91-72

El equipo malagueño venció con contundencia ante una afición con ganas de ver a su equipo regresar a la senda de la victoria

Así te hemos contado la victoria del Unicaja ante el Lleida: 91-72
00:00
Descargar
COPE MÁLAGA foto: ACB.COM

Así te hemos contado la victoria del Unicaja ante el Lleida: 91-72

Redacción COPE Málaga

Málaga - Publicado el

1 min lectura9:15 min escucha

Temas relacionados

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

9:00H | 25 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking