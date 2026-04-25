Álvaro Sánchez Cotrina integra a los precandidatos de las primarias en la nueva ejecutiva del PSOE de Extremadura

El nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha integrado en la Comisión Ejecutiva Regional del partido a los cuatro precandidatos que se presentaron a las primarias para liderar la formación. La nueva dirección ha sido aprobada este sábado con un 88,2 % de los votos durante el 16º Congreso Extraordinario, en Mérida.

Principales nombramientos de la Ejecutiva

En la nueva estructura, Soraya Vega asume la Secretaría General de Política Autonómica, Cooperación Internacional y Migración, mientras que Manuel José González Andrade será el secretario de Coordinación Territorial y Portavocía. Por su parte, Blanca Martín ocupará la Secretaría de Coordinación Interna Ejecutiva y Planificación Política, y Ramón Díaz Farias la de Política Municipal y Entidades Locales Menores.

La presidencia del PSOE de Extremadura recae en Marisol Mateos, y la Secretaría de Organización estará a cargo de Andrés Tovar. El equipo se completa con nombres como Ana Valls en Desarrollo Rural y Reto Demográfico, Lara Garlito en Política Institucional y Estratégica, y Sandra Caballero como adjunta a Organización.

El nuevo secretario de Organización es Andrés Tovar

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y el secretario general PSOE Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina

Otras áreas clave de la ejecutiva

La Secretaría de Igualdad será liderada por Beatriz Cercas, la de Acción Electoral y Formación por Eduardo Béjar y la de Comunicación por Francisco Javier Sánchez Vega. Además, Obdulia Campillejo se encargará de Cultura y Ciudades Intermedias, y Carlos Caro asumirá la responsabilidad de Economía, Hacienda y Financiación Autonómica.

Finalmente, la nueva dirección cuenta con María Cruz Buendía en Militantes, Agrupaciones y Casas del Pueblo; Pablo Iglesias Ordóñez en Ideas, Estudios y Programas; Antonio Díaz en Empleo, Industria y Digitalización; y Raquel Castaño en Políticas Sociales y Mayores, entre otros nombramientos que completan el organigrama del partido en la región.