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Álvaro Sánchez Cotrina integra a los precandidatos de las primarias en la nueva ejecutiva del PSOE de Extremadura

La nueva Comisión Ejecutiva Regional ha sido respaldada por un 88,2% de los votos en el 16º Congreso Extraordinario celebrado en Mérida

25/04/2026 El secretario general del Psoe de Extremadura, álvaro Sánchez CotrinaPOLITICA ESPAÑA EUROPA EXTREMADURAJAVIER CINTAS/ EUROPA PRESS

JAVIER CINTAS/ EUROPA PRESS

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina

Blas SánchezEuropa Press

Almendralejo - Publicado el

1 min lectura

El nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha integrado en la Comisión Ejecutiva Regional del partido a los cuatro precandidatos que se presentaron a las primarias para liderar la formación. La nueva dirección ha sido aprobada este sábado con un 88,2 % de los votos durante el 16º Congreso Extraordinario, en Mérida.

Principales nombramientos de la Ejecutiva

En la nueva estructura, Soraya Vega asume la Secretaría General de Política Autonómica, Cooperación Internacional y Migración, mientras que Manuel José González Andrade será el secretario de Coordinación Territorial y Portavocía. Por su parte, Blanca Martín ocupará la Secretaría de Coordinación Interna Ejecutiva y Planificación Política, y Ramón Díaz Farias la de Política Municipal y Entidades Locales Menores.

La presidencia del PSOE de Extremadura recae en Marisol Mateos, y la Secretaría de Organización estará a cargo de Andrés Tovar. El equipo se completa con nombres como Ana Valls en Desarrollo Rural y Reto Demográfico, Lara Garlito en Política Institucional y Estratégica, y Sandra Caballero como adjunta a Organización.

El nuevo secretario de Organización es Andrés Tovar

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y el secretario general PSOE Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y el secretario general PSOE Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina

Otras áreas clave de la ejecutiva

La Secretaría de Igualdad será liderada por Beatriz Cercas, la de Acción Electoral y Formación por Eduardo Béjar y la de Comunicación por Francisco Javier Sánchez Vega. Además, Obdulia Campillejo se encargará de Cultura y Ciudades Intermedias, y Carlos Caro asumirá la responsabilidad de Economía, Hacienda y Financiación Autonómica.

Finalmente, la nueva dirección cuenta con María Cruz Buendía en Militantes, Agrupaciones y Casas del Pueblo; Pablo Iglesias Ordóñez en Ideas, Estudios y Programas; Antonio Díaz en Empleo, Industria y Digitalización; y Raquel Castaño en Políticas Sociales y Mayores, entre otros nombramientos que completan el organigrama del partido en la región.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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