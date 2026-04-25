Los datos fundamentales para asistir a los traslados de Kerigma

La Virgen de las Lágrimas se presenta de esta manera con motivo de su traslado a la Catedral

1.- Los traslados se harán a través de cuatro rutas denominadas: Zaidín; Albayzín-Alhambra, Centro y Realejo.

2.- Comenzarán a las 6,30 h. La primera en comenzar su recorrido será el Consuelo (Gitanos) de la ruta del Albaicín-Alhambra. A las 7 h. lo hará el Trabajo, que es la primera del Zaidín. Los traslados del Realejo se iniciarán a las 8,15 con la salida de la Amargura y a la misma hora comenzarán los del Centro con el comienzo del recorrido de los Ferroviarios.

3.- Las imágenes irán en andas y sin música. Junto a cada anda irá un cuerpo de acólitos, y las imágenes que tienen cofradía estarán acompañadas por el guion y nueve varas de escolta y presidencia.

4.- Durante el recorrido previsto para cada ruta se irán sumando las andas de traslado. La ruta del Zaidín incluye cofradías que no son de barrio, pero ante cuyos templos discurrirán estas comitivas, como el Cristo de San Agustín, las imágenes de San Antón y el Rescate. En la del Albayzín-Alhambra se incluye al Cristo del Consuelo (Gitanos).

5.- Las rutas del Albayzín-Alhambra, Realejo y Centro accederán a la Catedral por la Puerta del Perdón. A las 8,50 lo harán las del Albayzín-Alhambra, que llegarán a través de Plaza Nueva, Gran Vía y Cárcel Baja; a las 9,10 las del Realejo, que llegarán a través de Plaza de Isabel la Católica, Gran Vía y Cárcel Baja; y a las 9,30 lo harán las del Centro a través de la calle de San Jerónimo.

La ruta del Zaidín accederá a la Catedral a través de la Plaza de las Pasiegas a partir de las 9 h.

6.- Una vez dentro de la Catedral, las imágenes serán ubicadas en 14 capillas y en la Puerta de la Contaduría, a la espera de que sean trasladadas en jornadas posteriores a los espacios que se han reservado para ellas en la exposición.

7.- Kerigma conmemora el V Centenario de la Catedral y el Centenario de la Federación. Se inaugurará el 8 de mayo y se clausurará el 29 de noviembre.