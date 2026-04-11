Los hórreos: construcciones que pueblan el paisaje rural

Palleira, piorno, canastro, horro o calabazo son, entre otros, los diferentes nombres que recibe el hórreo. Estas construcciones forman parte de la arquitectura rural tradicional gallega, leonesa y asturiana desde tiempos ancestrales, empleados como almacén para conservar las cosechas y los alimentos.

Estos graneros en altura son la respuesta de los agricultores a un clima adverso, por lo que se aislaban del suelo levantándolos sobre cuatro pilares o pilastras denominados pegollos, con el fin de proteger sus víveres de la humedad del suelo.





Ingenio contra la humedad y los animales

Estos ‘pegollos’ culminan en grandes piedras conocidas como tornarratos, cuyo objetivo era evitar el acceso de roedores y alimañas al interior del hórreo. De planta cuadrangular o ligeramente rectangular, están construidos con madera o piedra y cubiertos por una techumbre de tejas, pizarra o paja. Al hórreo se accede por una escalera o patín.

Dintel, soporte, penales, sobrecenas, tornarratos o tornaformigas son los distintos elementos que conforman el hórreo.

Remates con simbolismo: entre lo pagano y lo cristiano

En el caso de los inconfundibles hórreos gallegos, una de las partes más destacadas son los remates decorativos que adornan los techos. Más trabajados que el resto del conjunto, exhiben múltiples formas: cruces, pináculos, formas cónicas y piramidales. También existen otros excepcionales como círculos, campanarios, ánforas, cálices o figuras animales.

Se cree que el pináculo posee una función de protección vinculada a creencias paganas. Con la llegada del cristianismo, estos símbolos fueron reinterpretados, incorporando la cruz como protección divina de la cosecha.

Mientras tanto, el pináculo mantenía su función protectora frente a rayos, el demonio y las meigas, en línea con la tradición popular.

Ejemplos únicos en Galicia

Destaca el impresionante hórreo de Carnota, con sus 35 metros de largo y declarado Monumento Histórico Nacional.

También sobresalen:

Los 34 hórreos de A Merca, el conjunto más grande y mejor conservado de Galicia.

Los hórreos de Combarro, con vistas privilegiadas al mar.

El hórreo de San Sadurniño, el más antiguo, que se remonta al siglo XV y muestra influencia prerrománica.

El hórreo leonés: sobriedad y singularidad

En la provincia de León se conservan cerca de 300 hórreos, especialmente en la montaña oriental leonesa. A diferencia del gallego, el hórreo leonés es de planta rectangular, con cubierta de teja y sin corredor en la fachada. Mención especial merece el hórreo de Las Bodas (Boñar), declarado Bien de Interés Cultural, considerado el más antiguo y singular de España (siglo XVII).

Presenta características como:

Cubierta a dos aguas

Seis pegollos de gran sección

Enormes tornarratas

Acceso desde losa de piedra

Su interior se divide en tres compartimentos con un pasillo central, y sus paredes están selladas con mezcla de arena y cal para garantizar su hermetismo. El Valle de Valdeón, en los Picos de Europa, conserva cerca de 80 hórreos, destacando los ejemplares de Soto y Prada de Valdeón.

El hórreo asturiano: técnica sin clavos

El hórreo asturiano presenta un cuerpo cúbico, cerrado por tablas verticales y con tejado a cuatro aguas, rematado en pico. Está construido en madera ensamblada, sin necesidad de tornillos ni elementos metálicos, una técnica tradicional de gran precisión.

En sus inicios, fue propio de clases acomodadas, pero se popularizó durante el Renacimiento gracias al aumento de la producción agrícola.

Tres estilos decorativos en Asturias

Se distinguen tres estilos principales:

Estilo Villaviciosa: el más antiguo (siglos XV y XVI), con pinturas y tallas decorativas.

Estilo Carreño: desde el siglo XVIII, con fachadas recargadas y colores vivos.

Estilo Allende: con decoración sobria, basada en discos solares, rosetas, cruces y tetrasqueles.

Un legado estudiado y protegido

En el siglo XVIII, Melchor Gaspar de Jovellanos realizó los primeros estudios y descripciones de los hórreos en sus ‘Diarios’. Se estima que en Asturias puede haber más de 200.000 hórreos, con ejemplos destacados en Tuña, Bueño, Leiján, Barcia o Espinareu.

Símbolo vivo del mundo rural

El hórreo es un elemento identificador clave del paisaje rural del norte de España. Testigo de la historia, la cultura y las tradiciones, sigue formando parte del horizonte como un símbolo patrimonial único.

Reconocimiento oficial

El Gobierno ha aprobado esta semana la declaración de los hórreos del norte de la península como Patrimonio Cultural Inmaterial, reforzando su valor histórico, etnográfico y cultural.

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SOBRE LA COLABORADORA DE COPE: SILVIA RODRÍGUEZ

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana en ‘Con otra perspectiva’, disponibles en Cope.es/Bierzo .

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, Silvia decidió estudiar esta carrera por su pasión por la lengua y la literatura. Disfruta leyendo, escribiendo y escuchando buena música. Además, es feliz trabajando en equipo y cree firmemente que “estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Silvia también es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una labor destacada en la comarca. Enamorada de la enseñanza, es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal. Se define como una persona vital, alegre, optimista y con gran sentido del humor.

Además, realizó el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del escritor Miguel Velasco Nevado.