Expociencia regresa a Ponferrada (León) para despertar la vocación científica en 750 escolares

El mayor evento de divulgación científica de la provincia, Expociencia, ha regresado al Campus de Ponferrada. Durante los días 24 y 25 de marzo, el edificio de servicios acogerá 10 talleres en los que ya se han inscrito 750 escolares procedentes de 14 centros educativos de la comarca. La muestra también estará abierta al público general en horario de 17:00 a 20:00 horas.

El objetivo es demostrar que la ciencia puede ser simple y divertida. El vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez, ha explicado que este evento, organizado por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de León, "es una oportunidad para descubrir que la ciencia está presente en nuestra vida cotidiana, es accesible, participativa y apasionante cuando se experimenta en primera persona".

Ciencia para potenciar el talento

La vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués, ha destacado la importancia de acercar la ciencia a los más jóvenes. "Los estudios sugieren que los estudiantes que se interesan por la ciencia desde pequeños se convierten en mejores solucionadores de problemas, e incluso, parece que aumentan sus coeficientes intelectuales cuando se les muestran los principios de lógica, pruebas de hipótesis y otros métodos de razonamiento", ha señalado Marqués.

Los estudios sugieren que los estudiantes que se interesan por la ciencia desde pequeños se convierten en mejores solucionadores de problemas" Pilar Marqués vicerrectora del Campus de Ponferrada de la Universidad de León

Talleres y novedades de la sexta edición

El programa incluye talleres prácticos y lúdicos sobre materias como la creación de modelos digitales 3D, el secreto de los aditivos alimentarios o el funcionamiento del cuerpo humano. Estos serán desarrollados por grupos de investigación como SALBIS, Geoinca, Dracones o Tacobi, abarcando diversas ramas del conocimiento como la ingeniería, la ecología, la bioquímica o la fisiología.

En su sexta edición, Expociencia suma nuevas propuestas, como un taller para dar a conocer las actividades de la biblioteca universitaria y la participación con un stand propio de la Asociación Española Contra el Cáncer. Además, La Fábrica de Luz. Museo de la Energía también colaborará con actividades para todas las edades.