El personal civil de Defensa vuelve a la calle para exigir un complemento salarial de 300 euros mensuales

Foto de archivo del personal civil concentrado a las puertas del Arsenal Militar de Ferrol

Los trabajadores civiles del Ministerio de Defensa volverán a tomar este jueves las calles de Ferrol y Marín (Pontevedra) en una nueva jornada de protesta convocada por las organizaciones sindicales.

Las concentraciones están previstas para las 11:00 horas frente al Arsenal Militar de Ferrol y en la Escuela Naval de Marín, bajo el lema “Salarios dignos para el personal civil de Defensa”.

La principal reivindicación de los manifestantes es la puesta en marcha de un complemento salarial consolidable de 300 euros al mes, una medida que consideran clave para acabar con la “discriminación histórica” que sufre este colectivo respecto al personal militar y otros cuerpos de la administración pública.

“No más discriminación para el personal civil del Ministerio de Defensa”, reza uno de los lemas que acompañarán la movilización, en la que los sindicatos esperan una alta participación tras más de un año de movilizaciones continuadas.

Esta será la décima concentración que se celebra en Galicia desde que comenzó la campaña reivindicativa el pasado mes de mayo.

Las anteriores protestas tuvieron lugar en Ferrol, Marín, A Coruña y otras localidades, con especial incidencia en las sedes institucionales de Defensa en Galicia. La última de ellas se celebró el pasado 4 de marzo en A Coruña.