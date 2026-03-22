Los regantes de Lorca aprueban un presupuesto de 25,8 millones en un escenario de incertidumbre hídrica
La entidad afronta la amenaza de recortes en el trasvase Tajo-Segura y el sobrecoste del agua desalada, que ya supone el 45 % de sus recursos
Lorca - Publicado el
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La Comunidad de Regantes de Lorca ha celebrado su asamblea general anual este domingo, coincidiendo con el Día Mundial del Agua. Con la asistencia de 500 de sus 12.000 comuneros, se han aprobado unos presupuestos para 2026 que ascienden a 25,8 millones de euros
Incluyen importantes inversiones destinadas a la modernización de infraestructuras.
Entre los proyectos más destacados se encuentra la construcción de un nuevo embalse en La Galera, otra balsa en Purias y la modernización de 1.000 hectáreas en la Venta de Ceferino, ha dicho el presidente de los regantes, Juan Marín.
La amenaza del Trasvase y los pozos
Marín, ha expresado la gran preocupación del sector ante el futuro por posibles recortes en el trasvase Tajo-Segura con el cambio de las reglas de explotación del acueducto y el anuncio de recortes en las extracciones de los pozos.
Un agua segura, pero muy cara
Marín ha recordado que la entidad ya depende en un 45 % del agua desalada, un recurso que, si bien aporta estabilidad, tiene un coste muy elevado. Esta situación, ha explicado, sitúa a los agricultores locales en desventaja. "Tenemos que estar preparados nuestros agricultores para pagar el agua a un precio por encima de lo que pagan todos los españoles, y eso creo que no es justo", ha lamentado.
La dependencia de estos recursos hídricos de alto coste obliga a una optimización constante para "producir más con menos". El presidente ha destacado que el agua desalada ofrece seguridad en la programación de los cultivos, pero su precio es una carga económica. "El agua desalada puede ser segura, pero no es barata", ha sentenciado.
El agua desalada puede ser segura, pero no es barata"
Presidente de la Comunidad de Regantes
Los regantes han estado acompañados en su asamblea por el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, y por la consejera de Agua y Agricultura, Sara Rubira.
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