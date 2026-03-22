La Semana Santa de Ferrol afronta la recta final con novedades: un nuevo Cristo, mantos restaurados y siete tramos silenciosos

La Semana Santa de Ferrol encara su cuenta atrás con la mirada puesta en el cielo y el corazón en las novedades. La Junta de Cofradías ha dado por concluidos los actos previos —pregón, presentación del cartel, del procesionario y la revista ‘Ecce Homo’— y todas las hermandades ultiman los detalles para una Pasión que este año llega cargada de estrenos, restauraciones y cambios significativos en los recorridos y en la forma de vivir las procesiones.

El periodista Isidoro Valerio fue el encargado de abrir boca el pasado 6 de marzo en el Teatro Jofre con un pregón que llenó el aforo y conectó la tradición con la realidad más cruda.

“Mientras Ferrol aguarda el paso de sus tronos, en Tierra Santa y otros lugares en conflicto el Calvario ha dejado de ser una estación del Vía Crucis para convertirse en el mapa cotidiano de la desesperanza”, afirmó.

Valerio pidió que “cada cirio que encendamos en nuestras calles sea un rechazo a la guerra y una súplica por la dignidad humana”. Durante el acto, la Junta de Cofradías entregó sus Medallas de Oro a César Carreño, presidente saliente, y a José Manuel Evia Gende, durante más de treinta años hermano mayor de la Soledad.

Evia definió el reconocimiento como “un punto y seguido para mantener el compromiso”, mientras que Carreño deseó que la Semana Santa “axude a construír un mundo más xusto, más humano e fraterno”.

CRISTO DE LOS NAVEGANTES

Las cinco cofradías ferrolanas implantarán este año tramos silenciosos en siete procesiones, desde el Miércoles Santo al Sábado Santo, una iniciativa que ya puso en marcha la Merced en 2025 para facilitar el disfrute de los desfiles a personas con diversidades cognitivas como el TEA. Los recorridos concretos se detallan en el procesionario, cuya tirada de 7.000 ejemplares ya está en la calle junto a los 300 carteles.

En el capítulo de estrenos, la Cofradía de Dolores vestirá a su titular con el histórico manto de los años 40, recientemente restaurado por el taller Cyrta Textil de Sevilla.

La misma hermandad sumará al paso de Jesús atado a la Columna la imagen del flagelador, obra de Fernando Murciano, un proyecto que completará en 2027 con la talla de un romano.

Por su parte, la Hermandad del Santo Entierro presentará el próximo Viernes de Dolores, día 27, el nuevo Cristo del Desencravo, una réplica del anterior, del siglo XVII, tallada y policromada por el imaginero sevillano Fernando Aguado tras un escaneado en 3D. La imagen será bendecida por el obispo, monseñor Fernando García Cadiñanos.

CRISTO DE LOS NAVEGANTES

La Cofradía de la Soledad recuperará este año el antiguo recorrido del Cristo de los Navegantes, que subirá por la calle Espartero y bajará por San Francisco, con la previsión de que la iglesia castrense abra sus puertas al paso de la imagen antes de su entrada al Arsenal. Asimismo, la Virgen de los Desamparados, de la Cofradía de las Angustias, lucirá una nueva diadema realizada en Sevilla por Orfebrería Castilleja, y el Terzo del Cristo Yacente sacará por primera vez una nueva corona de espinas.

La Junta de Cofradías volverá a retransmitir en streaming todas las procesiones a través de su canal de YouTube, con cuatro equipos de Iris Producciones desplegados en la calle para seguir los momentos más destacados de cada salida.

El Museo de la Semana Santa abrirá sus puertas del Domingo de Ramos al Jueves Santo en horario especial, con entrada gratuita y distribución de ejemplares del procesionario y la revista ‘Ecce Homo’. Los actos litúrgicos y el ciclo de conciertos de música sacra completan una programación que aspira a repetir el buen tiempo de 2024 para que ninguna procesión se quede en el templo.

Con la esperanza puesta en la meteorología y la emoción aprendida “por ósmosis”, como definió Valerio, Ferrol aguarda ya el primer desfile del Domingo de Ramos para volver a latir al compás de su Pasión.