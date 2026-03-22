Sevilla supera los 700.000 habitantes en 2025, el mejor dato de población desde el año 2013

Sevilla ha superado en 2025 los 700.324 habitantes, según la última cifra provisional de datos ofrecida por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, se sitúa como el mejor dato desde el año 2013, último momento en el que contó con una población superior a esta cifra y momento desde el que la capital hispalense buscaba superar la barrera que en la presente jornada se anunciaba. En cualquier caso y pese a situarse aún como una estimación provisional, la cifra definitiva podrá ser superior a este número, todo ello tras el periodo de presentación de alegaciones por parte del Ayuntamiento para revisar la misma en caso de que hubiese más habitantes, pero "nunca inferior".

Así lo ha anunciado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que ha asegurado que en el año 2013 la ciudad "bajó de los 700.000 habitantes", situándose en 681.998 habitantes, el "peor año" de la serie histórica desde 1991. Por su parte, el Consistorio ha incidido en que esta cifra supone "superar la barrera de los 700.000 habitantes 13 años después".

Al superar esta marca, la ciudad podría aumentar los ingresos por impuestos y recibir más aportaciones estatales, algo que ha puesto en valor Sanz durante la comparecencia, al reconocer los beneficios de un posible incremento en la financiación gracias a este dato.

De hecho, el regidor ha reconocido que la "parálisis urbanística" en los últimos años "ha propiciado que muchos sevillanos tuviesen que buscar otros municipios en el área metropolitana para poder acceder una vivienda". Así, ha puesto la política en materia de vivienda llevada a cabo en los últimos años y que, a su juicio, habría logrado que la ciudad supere la esperada barrera.