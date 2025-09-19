Nacho San Millán se convierte en el nuevo presidente de FAE Burgos y tiende la mano para cerrar la división entre los empresarios

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) ya tiene nuevo presidente. Nacho San Millán ha sido elegido para liderar la patronal durante los próximos cuatro años, poniendo fin a 14 años de mandato de Miguel Ángel Benavente. La noticia, adelantada en directo en 'Mediodía COPE', llega tras unas elecciones muy ajustadas que han reflejado la tensión interna, con San Millán obteniendo 52 votos frente a los 49 de su rival, Andrés Hernando.

En sus primeras declaraciones a Fidel López para COPE, San Millán ha reconocido la fractura existente. Ha señalado que "la imagen que hemos estado dando los empresarios durante estas elecciones ha salido muy dañada y que ha creado una división muy importante en FAE". Por ello, su primer gran reto es unificar la patronal: "Mi objetivo es volver a reconducir las aguas a su cauce y trabajar en unión y hacer borrón y cuenta nueva".

Diálogo y búsqueda de mano de obra, claves de su mandato

Otro de los ejes del discurso del nuevo presidente de la patronal burgalesa ha sido el diálogo con los sindicatos, a los que considera una parte fundamental del tejido empresarial. "Los sindicatos forman parte del tejido", ha afirmado, reconociendo que comparten problemas comunes como la falta de mano de obra y el absentismo. San Millán propone buscar soluciones conjuntas y, si no se encuentra personal en la provincia, facilitar la contratación en el extranjero, ya que "la normativa es muy complicada para poder traer gente".

Un equipo para la unidad de la patronal burgalesa

Con la vista puesta en restañar las heridas, San Millán ha confirmado que ofrecerá la vicepresidencia a su rival en las urnas, Andrés Hernando, como es tradición en FAE. "Yo voy a contar con él, si luego él no se ve o no lo considera, pues lo analizaremos", ha explicado. Además, ambas candidaturas han emitido una declaración conjunta de colaboración para que la organización "refuerce su papel como referente del empresariado burgalés".