Miguel Ángel Benavente renuncia a la reelección en FAE y acusa de “marrulleros e ilegales” a algunos actores del proceso

El presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) durante los últimos 14 años, Miguel Ángel Benavente, ha anunciado que no se presentará a la reelección en los comicios convocados para el próximo 19 de septiembre. Una decisión que, según sus propias palabras, no ha sido sencilla, pero que toma para evitar la crispación y preservar la independencia de la patronal burgalesa.

“Tras una reflexión he decidido dar un paso al lado y no presentarme como candidato a la presidencia en esta convocatoria”, reconoció Benavente en una comparecencia pública que ha generado sorpresa en el mundo empresarial de Burgos.

“No quiero contribuir a la crispación”

El hasta ahora presidente de FAE defendió que a lo largo de sus 14 años de mandato su único objetivo ha sido defender la independencia del empresariado burgalés y trabajar por la unidad de las organizaciones que integran la patronal. Sin embargo, en esta ocasión considera que el proceso electoral se ha visto intoxicado por intereses ajenos.

“No quiero contribuir a la crispación ni intoxicar un proceso electoral que debería haber sido pacífico y que, por el contrario, se ha convertido en un campo de enfrentamiento”, lamentó Benavente.

El empresario burgalés señaló directamente que durante las últimas semanas se han detectado “movimientos extraños, ambiciones desmedidas y actuaciones poco legítimas”, llegando a calificar algunos comportamientos como “antidemocráticos, marrulleros e ilegales”.

En este contexto, considera que lo más responsable es dar un paso atrás y no concurrir a las elecciones. “Prefiero mantenerme al margen antes que contribuir a un clima de división que no beneficia ni a los empresarios ni a la economía burgalesa”, añadió.

Advertencia sobre el futuro de FAE

La decisión de Benavente deja como único candidato a la presidencia de la patronal al empresario Andrés Hernando, salvo que en los próximos días surja otra candidatura. Y es precisamente sobre esa posibilidad donde lanzó su advertencia más dura.

“Quiero ser claro: si finalmente Hernando no encuentra rival y termina siendo presidente de la organización, FAE sufrirá un daño irreparable y perderá la independencia”, aseguró.

Estas palabras han resonado con fuerza en el tejido empresarial burgalés, ya que Benavente pone en cuestión la capacidad de FAE para seguir actuando como interlocutor independiente si Hernando asume el mando.

Por ahora, el presidente saliente seguirá al frente de la organización en funciones hasta el día de los comicios y ha reiterado que, tras ellos, volverá a ejercer como un empresario más. “Lo haré con la misma convicción de siempre: que ahora más que nunca necesitamos unidad, diálogo y confianza en el futuro”, subrayó.

Un relevo con impacto en la economía burgalesa

La marcha de Miguel Ángel Benavente abre un escenario de incertidumbre en la patronal burgalesa, que representa a cientos de empresas de la provincia y es uno de los agentes sociales clave en la negociación colectiva, la defensa del tejido productivo y la interlocución con las administraciones públicas.

En los próximos días, los movimientos internos dentro de FAE y la posible aparición de más candidatos marcarán el pulso de unas elecciones que, según todos los indicios, no serán un mero trámite.

Lo que está en juego, según Benavente, es nada menos que la independencia y la credibilidad de la patronal burgalesa, un organismo que asegura debe seguir siendo referente en la defensa de los intereses de las empresas de Burgos y de Castilla y León.