Rechazan atenderle por la hora en un bar de Ávila y lo que hace al marcharse provoca que el dueño mueva ficha: "Vergüenza"

El ir o no a un establecimiento depende de varios factores. Vas andando por la calle y te apetece tomar algo, ¿a cuál vas al que tiene gente o al que está vacío? Seguramente al que tenga gente. Otro factor es su apariencia por fuera o porque un conocido ya ha estado. Pero en la actualidad el factor más determínate pueden ser las reseñas de Internet.

Las reseñas para los restaurantes es algo vital y es todo un mundo de opiniones subjetivas. Hay quienes comparten su experiencia positiva, destacando el buen trato, la calidad de la comida o el ambiente. Sin embargo, también abundan las críticas negativas, algunas con fundamento y otras no tanto.

Desde quejas sobre la atención del personal o la presentación de los platos, hasta valoraciones por la decoración o detalles como el color de los azulejos o, como en este caso, por el simple hecho de que el establecimiento estaba cerrado.

El cliente acudió a un bar en Ávila y se lo encontró cerrado. El cliente vía Facebook calificó con una estrella al local y añadió: "Pasamos por este sitio, quisimos tomar algo para poder refrescarnos y nos han dicho que ya cerraban y era tan solo las 5 de la tarde muy mala atención, ya que es verano y estamos en julio total, un sitio que no volveré".

FALTA DE EMPATÍA

El propietario del establecimiento, lejos de pasar el comentario por alto, contestó a la crítica diciendo: "Entonces tenemos que estar abiertos 24 h o mejor aún pon tu nuestro horario de trabajo...". El propietario molesto, destacó la falta de empatía por parte del cliente.

Esta historia ha generado una gran polémica en la red social X (antes Twitter).

La reseña en sí crítica que el local estuviera cerrado "tan pronto" sin tener en cuenta que es verano y los trabajadores de la hostelería también necesitan descansar porque, como dice el propietario, puede haber jornadas de 18 horas seguidas

La mayoría de los comentarios en las redes sociales aplauden la valentía del hostelero y pone el foco en algo que mucha gente ignora que son los derechos laborales en el sector de la hostelería.

Jornadas sin descanso, sueldos ajustados y muchas veces falta de gratitud y de respeto por parte de los clientes.

Sin embargo, como en todo, hay opiniones contra el local como: "No tienen web, pero en Google dice que el horario es continuo de 12 a 20 o incluso más tarde otros días. Sí entiendo que protesten por estar cerrado a las 5 de la tarde, el horario debe estar muy clarito publicado".





Esta situación vuelve a poner sobre la mesa el impacto real de las reseñas en internet, donde muchas veces se penaliza a los negocios sin valorar el contexto y sin tener en cuenta que es una opinión subjetiva. Eso no quita que si en su mayoría coinciden, pues por algo será...

"No somos tus ESclavos"

Es lo que dice el propietario a lo largo de su respuesta e incluso es un grito que representa a miles de personas que trabajan de cara al público. Muchos clientes disfrutan de su tiempo libre, tomándose un café, cenando, en una discoteca, yendo de compras, etc., y no son conscientes de su labor.

No son invisibles, ni están ahí por arte de magia, merecen respeto. Cuando el camarero traiga la bebida o retire el servicio, da las gracias, no es un espectáculo a la carta. Esto no exime de que los clientes no tengan razón en muchos casos.