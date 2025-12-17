Presos de Albacete viajan a Roma con el obispo en el Jubileo de los Presos

Don Ángel Román a la cabeza, La Dióceis de Albacete participa en el Jubileo de los Presos

La Diócesis de Albacete, encabezada por el obispo Don Ángel Román, está participando esta semana en el Jubileo de los Presos que se celebra en Roma. Junto a ellos se encuentra una delegación del centro penitenciario 'La Torrecica', compuesta por el capellán y un grupo de internos, que han descrito la experiencia como un 'tiempo impresionante, de comunión y de alegría'.

Un viaje interior

Los participantes describen la peregrinación como una vivencia que va más allá del turismo. "No hacemos turismo, lo que hacemos es una peregrinación interior hacia el encuentro con Cristo", explica Víctor, uno de los asistentes. Esta idea la comparte Florentino, para quien está siendo un "viaje muy humano, introspectivo, de gratitud", una oportunidad para "reconocer los errores" y sentir que Dios "nunca te abandona".

Es una experiencia preciosa, de comunión también entre nosotros" Uno de los participantes

Alegría y esperanza compartida

El sentimiento general es de profunda comunidad y renovación. Para Claudia, una voluntaria, la experiencia es "un regalo" que le permite "vivir la esperanza" que normalmente comparte dentro de la prisión, pero esta vez fuera de sus muros. Miguel, otro participante, destaca "la alegría" de ver cómo "Jesús cura nuestras heridas" a través de la "comunidad que hemos formado".

Vivir la esperanza que repartimos también dentro de prisión" Claudia Voluntaria

La peregrinación continuará este miércoles con la participación de la delegación en la Audiencia General con el Papa León XIV en el Vaticano. A este encuentro se incorporará el alcalde de Albacete, Manuel Serrano. Está previsto que los asistentes puedan saludar personalmente al Pontífice y entregarle como obsequio una navaja de Albacete, símbolo de la artesanía local.