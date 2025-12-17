La Yerbera de Cartagena triunfa en Alemania y se consolida en el panorama internacional

La quesería artesanal La Yerbera vuelve a posicionarse en el panorama internacional tras su éxito en el Concurso Internacional de Frankfurt, celebrado en la ciudad alemana. La cooperativa de Pozo Estrecho ha obtenido dos medallas de oro que reconocen la alta calidad de sus productos y su modelo de producción.

El reconocimiento más destacado ha sido la Gran Medalla de Oro para su leche de cabra esterilizada, el máximo galardón que otorga el certamen. Este premio pone en valor uno de los pilares del proyecto La Yerbera: la excelencia de su materia prima. Junto a este galardón, su queso curado con moho también ha sido premiado con una medalla de oro, lo que reafirma el cuidado en los procesos de elaboración y afinado que caracterizan a la marca.

Una trayectoria de excelencia

Estos nuevos reconocimientos se suman a una larga lista de premios internacionales obtenidos recientemente por La Yerbera. Entre ellos destacan la medalla de oro en el Concurso Internacional de Lyon por su queso curado con miel y flores y el Premio Cincho al mejor queso fresco de coagulación enzimática.

Detrás de la marca La Yerbera se encuentra la cooperativa Coagacart, S.C.L., un proyecto que surge de un grupo de amigos ganaderos del Campo de Cartagena con un objetivo común: dar valor a la leche de cabra y dignificar el trabajo del sector primario. Su filosofía se basa en el cuidado de las granjas, el bienestar animal y una ganadería responsable.

El valor del sector primario

Desde la cooperativa destacan estar "especialmente orgullosos de los premios conseguidos", ya que son fruto del esfuerzo y la dedicación constante. Consideran que este éxito es un impulso para seguir apostando por una forma de elaborar que marca la diferencia desde el origen.