El "baúl de los recuerdos" cobra vida: Estudiantes de Ferrol convierten la ropa de sus abuelos en piezas de museo

La sala anexa al salón de actos Concepción Arenal se ha transformado este martes en un viaje en el tiempo. Un total de 50 estudiantes de primer curso del grado en Gestión Industrial de la Moda han presentado una exposición única creada a partir de prendas rescatadas de los armarios de sus abuelos y abuelas, elevando la ropa cotidiana del siglo XX a la categoría de objeto de estudio y patrimonio familiar.

La iniciativa, que cumple su segundo año consecutivo, nace de un reto planteado por la profesora Mavi Lezcano dentro de la asignatura Historia del Arte y de la Moda. El objetivo: que los alumnos no solo estudien la historia en los libros, sino que la toquen y la sientan a través de sus propios vínculos afectivos.

Documentación con rigor profesional

Para llevar a cabo la muestra, cada estudiante seleccionó una prenda anterior a la década de los 80 y elaboró una ficha técnica exhaustiva, siguiendo los estándares de instituciones de referencia como el Museo del Traje de Madrid. Este trabajo incluyó:

Análisis técnico: Detalle de la composición de los tejidos y año de fabricación.

Investigación histórica: Entrevistas personales con los propietarios originales (sus abuelos) para documentar la procedencia de la pieza.

Contexto visual: Búsqueda en álbumes de fotos familiares para ver cómo y cuándo se lucían esas prendas originalmente.

Una colaboración intergeneracional con Cruz Roja

En esta edición, la exposición ha dado un paso más allá en su vertiente social. Entre las casi 60 piezas expuestas, destacan seis prendas y accesorios recuperados por un grupo de ocho alumnas en colaboración directa con usuarios de la Cruz Roja en Ferrol. Esta alianza ha permitido rescatar historias de vida que, de otro modo, podrían haberse perdido, reforzando el valor de la moda como un vehículo de memoria colectiva.