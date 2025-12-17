Neda reforzará la ayuda a domicilio y la emergencia social con los fondos provinciales

El Concello de Neda ya ha definido el destino de los fondos extraordinarios para gasto social del próximo año. El pleno de la corporación aprobó este lunes, 17 de diciembre, por unanimidad la propuesta del gobierno local para repartir los 44.416 euros asignados a través del plan POS+ Adicional 1/2026 de la Diputación de Coruña.

Esta inyección económica se dividirá en dos grandes ejes de actuación destinados a proteger a los colectivos más frágiles del municipio:

Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF): Se destinará la mayor partida, un total de 30.000 euros, para cubrir la aportación municipal de este servicio en su modalidad de dependencia. Esta inversión es clave para que los mayores con problemas de autonomía puedan seguir viviendo en sus domicilios.

Emergencia Social: Se reservarán cerca de 14.500 euros para dotar las partidas que palían situaciones críticas de la vecindad. Estos fondos cubrirán necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación o gastos farmacéuticos de familias en situación de vulnerabilidad.

Con esta decisión, el consistorio refuerza su escudo social de cara al inicio del nuevo año, garantizando que los recursos lleguen directamente a quienes acuden a los Servicios Sociales en busca de apoyo.