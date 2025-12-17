Rubia y gallega: una novilla bate el récord del año al ser vendida por 6.200 euros en Lugo

La novilla, un animal excepcional del centro de recría que gestiona la Diputación, alcanzó un precio más de 2.000 euros superior a la media de la subasta

Una novilla de la Granxa Gayoso Castro, propiedad de la Diputación de Lugo, ha batido este martes un récord de precio en la subasta celebrada en Adai (O Corgo). El animal, de raza rubia gallega, fue vendido por un total de 6.200 euros, una cifra sin precedentes este año en las ventas de ganado de la institución.

Cifras récord en la subasta

La propia Diputación Provincial ha confirmado en un comunicado que se trata del “precio más alto” alcanzado “en las ventas de ganado vacuno” en las que ha participado este año. En la jornada se vendieron un total de 17 ejemplares de Raza Rubia Galega procedentes del centro de recría que gestiona, con un precio de salida de 2.800 euros y una media que se situó en los 3.952 euros por animal.

En realidad, fueron subastados en total 22 animales de raza rubia gallega, certificados por la Acruga, con un precio medio de 4.000 euros, que también ha sido el más alto registrado en las 14 subastas organizadas este año .

Cedida La subasta de Adai despertó el interés de muchos compradores

Mejora genética y garantía de calidad

Todos los animales subastados estaban inscritos y evaluados en el marco del programa de mejora genética que desarrolla la Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega (Acruga). Según ha informado la Diputación, el rebaño es “seleccionado por su valor morfológico, productivo y reproductivo”.

Esta colaboración con Acruga, subraya la institución provincial, “permite garantizar la calidad y trazabilidad de todos los animales que son puestos a la venta”, consolidando así el prestigio y el valor de la cabaña ganadera de Lugo.

Henry Cavill compró un lote de 20 vacas de esta raza

Archivo Cope Henry Cavill en la Finca Villadangos

Las cualidades de la raza rubia gallega para la producción de carne son excepcionales. Tanto que llamaron la atención del conocido actor británico Henry Cavill, protagonista de películas como Superman o de series con millones de seguidores, como The Witcher, en la que interpetró en sus primeras temporadas a Geralt de Rivia.

Cavill estuvo en marzo en la provincia de Lugo para adquirir un lote de veinte animales de esa raza para su granja en el Reino Unido en la finca Villadangos, propiedad de José Antonio Ferreiro, en el municipio de O Corgo.

Posteriormente, en sus redes sociales dijo que la carne gallega es, en su opinión, de las mejores del mundo, una promoción gratuita que incluso fue agradecida expresamente por el presidente de la Xunta de Galicia Alfonso Rueda.