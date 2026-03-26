El Hospital Torrecárdenas de Almería da un salto histórico y se sitúa entre los 25 mejores de España

El Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería ha escalado 12 puestos en los rankings de hospitales con mejor reputación de España desde 2020. Según ha destacado el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, el centro ha pasado del puesto 36 al 24 en cinco años, situándose además entre los cinco mejores de Andalucía “gracias al importante proceso de renovación que ha experimentado”.

Una inversión millonaria contra la obsolescencia

Antonio Sanz ha subrayado que este avance es “la demostración del buen hacer y de la gestión de la excelencia”. En este sentido, ha explicado que “este Gobierno ha puesto las bases para ese salto de calidad, con inversión y determinación”. La Junta ha destinado 15 millones de euros a un “auténtico ‘plan renove’” para poner fin a la obsolescencia que arrastraba el hospital durante años.

Este Gobierno ha puesto las bases para ese salto de calidad, con inversión y determinación” Antonio Sanz Consejero de Sanidad

Gracias a esta inversión, se ha renovado todo el equipamiento de la planta de Oncología, se han sustituido 700 camas, 60 ecógrafos, siete respiradores de cuidados intensivos y nueve mesas de anestesia. Además, “se ha dado respuesta a una de las demandas históricas de toda la provincia: Almería ya dispone de un PET-TAC de última generación para el diagnóstico de imagen”, ha incidido Sanz.

Compromiso con la plantilla y la provincia

El compromiso del ejecutivo andaluz también se refleja en el aumento de la plantilla. Sanz ha destacado que la provincia cuenta con “la mayor plantilla sanitaria de su historia”, que ha pasado de 6.700 profesionales a 10.800 en siete años. De las 10.500 plazas de la OPE prevista para finales de 2025, el Hospital Torrecárdenas sumará 109 nuevos profesionales, de los que 72 ya se han incorporado.

A los 15 millones invertidos en el hospital se suman otros 35 millones para el edificio Bahía de Almería, que ampliará la capacidad de consultas externas. En total, la inversión en la red sanitaria de la provincia asciende a 170 millones de euros, incluyendo actuaciones como el centro de salud de El Ejido Nordeste o mejoras en eficiencia energética.

Esta estrategia, según explicó, responde al objetivo marcado en 2019 de una mejora sistemática de las infraestructuras sanitarias con equidad entre provincias, que se ha traducido en una inversión de casi 3.000 millones de euros y 100 nuevas infraestructuras en toda Andalucía. “Son sólo algunos ejemplos, pero me parece muy ilustrativo del compromiso de este Gobierno por la sanidad de los almerienses”, ha concluido el consejero.