El PSOE afianza su hegemonía en El Bierzo (León) y tiñe de rojo el mapa comarcal

El PSOE ha vuelto a consolidar su hegemonía en El Bierzo (León) tras las elecciones autonómicas de Castilla y León de este domingo, 15 de marzo, erigiéndose como la fuerza más votada en la mayoría de los municipios. En Ponferrada, los socialistas han logrado un 42% de los votos, una cifra que los sitúa muy por delante del Partido Popular, que ha obtenido un 28%, y de Vox, que se consolida como tercera fuerza con un 14% del respaldo.

Mapa en El Bierzo (León) tras las elecciones autonómicas de este 15 de marzo

Cruce de declaraciones en Ponferrada

El secretario general de los socialistas en la capital berciana, Olegario Ramón, ha celebrado los resultados, destacando que con un alcalde del PP "muy apoyado por todo el aparato de la Junta de Castilla y León, pues el Partido Socialista está 4.000 votos por encima de ellos". Ramón no ha dudado en responder directamente al regidor popular: "Decía el señor alcalde que yo el lunes me tendría que meter en una cueva. Yo creo que el que se va a meter en la cueva es el señor Morala, con estos resultados que ha obtenido".

Yo creo que el que se va a meter en la cueva es el señor Morala, con estos resultados que ha obtenido" Olegario Ramón secretario general del PSOE de Ponferrada





La respuesta ha llegado poco después por parte de Marco Morala, alcalde de Ponferrada y coordinador del PP en la ciudad. Morala ha calificado el análisis como "positivo", ya que "nosotros hemos subido unos 1.400 votos". Pese a no declararse conformista, ha añadido que "si habláramos de líderes locales, yo creo que Olegario Ramón tendría que estar bastante preocupado".

"Nosotros hemos subido unos 1.400 votos. Si habláramos de líderes locales, yo creo que Olegario Ramón tendría que estar bastante preocupado". Marco Morala alcalde de Ponferrada y coordinador del PP de León en la capital berciana

Un mapa teñido de rojo

El dominio del PSOE también se ha reflejado en Bembibre, Cacabelos y Fabero. En Villafranca del Bierzo, el resultado ha sido más ajustado, con apenas un punto de diferencia entre socialistas y populares. De este modo, el mapa electoral berciano se tiñe mayoritariamente de rojo, consolidando la comarca como un bastión socialista en la provincia de León. En el conjunto provincial, el PSOE lidera el recuento, con el PP en segundo lugar, la UPL como tercera fuerza y Vox en cuarta posición.

El Bierzo pierde peso en las Cortes

Una de las consecuencias más relevantes de estos comicios es que El Bierzo perderá dos procuradores en las Cortes de Castilla y León, pasando de los cuatro representantes de 2022 a solo dos. Los nuevos procuradores bercianos serán Mabel Fernández, del PSOE, y Neftalí Fernández, del PP. Esta nueva configuración deja a la UPL y a Vox sin representación berciana por la configuración de las listas electorales.

Tras conocerse los resultados, la socialista Mabel Fernández ha afirmado que "empieza una nueva etapa" y asume "el reto de trabajar para aquí". Con su elección, se abre un periodo en el que su labor se centrará en los intereses de la comarca en el parlamento autonómico.

Por su parte, el popular Neftalí Fernández se ha mostrado "muy ilusionado" ante su entrada en la política autonómica, un campo que ha descrito como "distinto" al que conoce. Ha asegurado que trabajará "por lo mejor para los ciudadanos" y ha dejado una clara declaración de intenciones: "No cabe la menor duda que uno es berciano y, evidentemente, aunque esté dentro de un partido que tiene claramente unas directrices de tipo autonómico, pues, hombre, la parte berciana de mí va a salir".