Oficial: A Coruña y Riazor renuncian a ser sede del Mundial 2030

A Coruña no será sede del Mundial 2030. La alcaldesa, Inés Rey, anunció este lunes desde el Palacio de María Pita que Riazor no albergará partidos de la cita futbolística más importante del mundo. En una comparecencia con el presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet, Rey informó que habrá reforma del estadio, pero no será tan importante como exigía la FIFA para dar el visto bueno a la candidatura de la ciudad. De hecho, los rectores del organismo internacional tenían previsto estar en A Coruña este miércoles 18 para una nueva visita técnica

Inés Rey, junto con Escotet y el presidente de la Diputación de A Coruña avanzó que todo el entorno deportivo de Riazor será reformado. Eso incluye el Pabellón de los Deportes y la piscina de Riazor. "No es fácil, pero gobernar es tomar decisiones", ha declarado Rey a los periodistas.

DEMASIADOS INTERROGANTES DESDE EL PRINCIPIO

Las dudas sobre la candidatura empezaron prácticamente desde el inicio. A Coruña hizo un buen trabajo para pasar el primer filtro y convertirse en ciudad candidata. En el expediente presentado, se podían ver algunas cosas. Por ejemplo, la capacidad de Riazor aumentaría a 48.015, que quedarían en 43.215 si no contamos la zonas VIPS y las de la organización. También se desvela dónde se ubicarían las FAN ZONE, lugares de encuentro de los aficionados. Estarían en La Marina y en el Muelle de Calvo Sotelo. Esa reforma nunca convenció al Deportivo, que entendía que el número de espectadores era excesivo y que era un gasto demasiado alto: "Estamos realizando mejoras significativas en el estadio con un objetivo claro, ofrecer una mejor experiencia de partido a nuestros aficionados que bien se lo merecen. Todas estas actuaciones son perfectamente compatibles con una posible remodelación del estadio a futuro, que naturalmente debe ser resuelta por el propietario de la instalación. La propiedad del Deportivo ya ha realizado un esfuerzo extraordinario con más de 100 millones de euros invertidos en los dos últimos años, destinados fundamentalmente a sanear el club y a construir una plantilla competitiva. Hoy, el estadio es el décimo estadio con mayor asistencia media de España, con cerca de un promedio de 22.000 espectadores por partido. Pensar en duplicar su aforo no solo carece de sentido práctico si no que supondría una caída significativa de ingresos por exceso de capacidad durante el periodo de construcción. Requeriría un nivel de inversión que sería enorme existiendo otras necesidades sociales. No le encontramos justificación financiera a duplicar el aforo del estadio, cuando no es necesario. Se trata de una instalación deportiva y, por lo tanto, se debe tratar como tal", indicó Juan Carlos Escotet.

Estadio de Riazor y entorno

SIN RESPUESTAS

Desde el Concello, se intentó dar sensación de tranquilidad, de que se irían conociendo detalles poco a poco. El proyecto presentado a la FIFA iba a ser modificado y se buscaba inversor privado. Todo se iría sabiendo: "La financiación está asegurada, por eso hemos sido elegidos como una de las sedes. Era uno de los requisitos que existían, además del compromiso de las administraciones públicas, que también lo tenemos. Es una oportunidad de oro no para la ciudad de A Coruña, sino para Galicia. Es una oportunidad única y no solo afectará de forma positiva a la ciudad. Es, después de los Juegos Olímpicos, el evento deportivo más importante. Estoy orgullosa del proyecto que hemos presentado", dijo Inés Rey en enero de 2025 en COPE Coruña. Sin embargo, nunca se hizo público ni el proyecto elegido, ni el inversor privado ni el acuerdo con las administraciones públicas. De hecho, el pasado 5 de marzo, el conselleiro de Presidencia, Xustiza y Deportes de la Xunta, Diego Calvo, dejó claro que no se estaban dando pasos adelante: "La verdad es que seguimos sin tener noticia. Lo que es noticia es que no tengamos noticia desde hace un montón de tiempo. No sabemos si ese fondo privado por fin se puede dar a conocer, después de esas reuniones o encuentros que ha mantenido el Ayuntamiento y estamos a al espera de tener algún tipo de noticia por parte del Ayuntamiento que es quien presentó la candidatura y dijo que tenía todos esos apoyos recabados. Cuando nos comuniquen, podremos manifestar nuestra opinión. Mientras tanto lo único que podemos decir es que nos mantenemos en la misma postura que hemos tenido desde el primer día. Nosotros sí que no hemos variado nada y es que estamos dispuestos a colaborar. Que deberíamos colaborar ese fondo privado y las cuatro administraciones restantes y ahí nos van a encontrar siempre"