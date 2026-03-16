La Policía Local de Palencia intensificará el control sobre los patinetes eléctricos y VMP

El Ayuntamiento de Palencia ha anunciado la puesta en marcha de una campaña especial de vigilancia y control sobre los Vehículos de Movilidad Personal (VMP). La iniciativa, coordinada por la Policía Local, se desarrollará entre los días 16 y 29 de marzo con el objetivo principal de erradicar conductas peligrosas y prevenir accidentes de tráfico.

Desde el consistorio recuerdan que la normativa es clara al respecto. Los patinetes eléctricos y otros VMP son considerados vehículos a todos los efectos, por lo que sus conductores tienen la obligación de cumplir con las normas de circulación vigentes, al igual que el resto de usuarios de la vía.

Principales conductas de riesgo a vigilar

Para alcanzar este fin, la Policía Local establecerá servicios de vigilancia específicos en diferentes zonas de la ciudad. Los agentes prestarán especial atención a infracciones como circular transportando pasajeros, una práctica prohibida, así como la invasión de aceras y zonas peatonales por parte de estos vehículos.

COPE Policia Local de Palencia, control

También se vigilará la circulación en horario nocturno sin el alumbrado reglamentario o sin hacer uso de prendas reflectantes, elementos cruciales para garantizar la visibilidad. Del mismo modo, se sancionará el uso del teléfono móvil o de auriculares durante la conducción.

El control policial se centrará además en el cumplimiento de la señalización semafórica y en la detección de conductores que arrojen una tasa positiva de alcoholemia o que presenten presencia de drogas en el organismo, conductas consideradas de alto riesgo.

Esta campaña de control no solo busca sancionar, sino también promover el adecuado uso de las vías y del espacio público. Con esta medida, el Ayuntamiento de Palencia persigue una movilidad más segura y responsable para todos los ciudadanos.