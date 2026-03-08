Se buscan inquilinos para 62 adosados de VPO en Málaga: publican los requisitos para el alquiler

El Boletín Oficial de la Provincia de Málaga ha publicado los requisitos para acceder a una nueva promoción de 62 chalets adosados de VPO en régimen de alquiler. Las viviendas, que ya están casi terminadas, se sitúan en la zona de la ampliación del campus de Teatinos, en Málaga capital, en una parcela de propiedad municipal donde se levantará un nuevo barrio con más de mil VPO. Este proyecto es fruto de la colaboración público-privada y esta promoción en concreto la construye la promotora Lagoom Living. Las bases de la convocatoria las puedes consultar pinchando aquí.

Requisitos para los solicitantes

Para poder optar a una de estas viviendas, los interesados deben cumplir una serie de condiciones. Según explica en COPE el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Pomares, los aspirantes deben "estar apuntados en el Registro Municipal de Demandantes, no tener vivienda en propiedad y estar empadronados en Málaga". Además, se establecen criterios económicos específicos. Por ejemplo, para las viviendas más grandes, las familias numerosas deberán acreditar unos ingresos mínimos de 35.000 euros al año para garantizar el pago de la renta mensual.

Pomares subraya la importancia de que los interesados analicen si la promoción se ajusta a sus necesidades antes de inscribirse: "Me gusta la vivienda, cumplo con los requisitos, me gusta dónde está, creo que se adapta a mi proyecto familiar". Es decir, que los interesados en una de esas VPO -como en el resto de promociones- deben inscribirse como candidatos de forma específica, según el concejal, para que los sorteos reflejen "la demanda real que existe".

Así son las viviendas

La mayoría de la promoción de adosados de Lagoom Living está compuesta por viviendas de tres y cuatro dormitorios pensadas para familias, con una superficie de hasta 90 metros cuadrados y una renta de unos 750 euros mensuales. También hay una minoría de inmuebles de un dormitorio, con un alquiler de 550 euros al mes. La urbanización cuenta con garaje, trastero y piscina, configurándose como una opción para familias de clase media, según el edil de Vivienda.

Lagoom Living Promoción de Lagoom Living

El propio concejal de Vivienda ha destacado la escasez de inmuebles de este tamaño en el mercado actual. "Son viviendas familiares de 90 metros cuadrados, que hoy en día eso no lo construye nadie. Si tú hablas con los constructores, promotores, verás que es muy difícil encontrar viviendas que superen los 70 metros cuadrados", ha afirmado Pomares.

Cómo y cuándo inscribirse

Las familias que cumplan los requisitos y estén interesadas podrán inscribirse como candidatas entre el 16 y el 30 de marzo a través de la web del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV). Es crucial tener en cuenta que el proceso de adjudicación no será por sorteo. La promotora ha optado por un sistema de orden de prelación, lo que significa que se priorizará el orden de llegada de las solicitudes.

Francisco Pomares ha explicado que la ley permite ambos sistemas, sorteo u orden de entrada, y que "en este caso, Lagoom Living ha decidido que sea por orden de prelación". Por ello, el concejal ha lanzado una clara recomendación a los interesados: "El 16 de marzo, cuando se abra el plazo, quienes estén muy interesados deben ser de los primeros" en formalizar la inscripción.