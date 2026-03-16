La UD Logroñés mira al ascenso mientras la SD Logroñés se hunde en el descenso

El fin de semana ha dejado sensaciones opuestas para los principales equipos de fútbol de Logroño. Mientras la Unión Deportiva Logroñés ha firmado una goleada de prestigio contra el líder, la Sociedad Deportiva Logroñés continúa su espiral negativa y ha entrado en puestos de descenso directo.

Goleada para soñar

La Unión Deportiva Logroñés ha firmado uno de sus partidos más completos de la temporada en un Municipal de Las Gaunas que ha vivido un baño de masas. El equipo dirigido por Unai Mendía se ha impuesto por un contundente 4-0 al líder, el Real Unión, desplegando un fútbol que invita a sus aficionados a soñar. Con esta victoria, el conjunto blanquirrojo asciende a la tercera posición con 47 puntos, a solo tres del segundo clasificado, el Deportivo Alavés B.

El técnico Unai Mendía se ha mostrado satisfecho por el rendimiento de sus jugadores. "Lo que preparas entre semana, pues, sale bien, y portería 0, acierto en portería contraria", ha declarado, destacando que el resultado debe darles "energía y confianza". Mendía ha añadido su deseo de mantener la buena racha: "Ojalá le demos continuidad y acabemos así, en esta dinámica y con este nivel de rendimiento hasta final de temporada".

La crisis de la SD Logroñés

La otra cara de la moneda es la Sociedad Deportiva Logroñés, que no levanta cabeza. El equipo ha encajado una nueva derrota, esta vez por 1-0 frente al Amorebieta, y suma ya 13 partidos consecutivos sin ganar. Este resultado hunde al equipo en puestos de descenso directo, ocupando la decimocuarta posición en la clasificación con 30 puntos.

El entrenador, Albert Aguilà, ha lamentado la mala fortuna a pesar del esfuerzo del equipo. "Hemos empezado el partido francamente bien. Yo creo que los primeros minutos hemos sido mejores, tuvimos un palo.... un palo", ha explicado. Aguilà considera que merecieron "por lo menos, el empate" y se aferra a la mentalidad de sus jugadores para revertir la situación.

Estamos en un momento en el que parece que un poco todo nos sale al revés"" Albert Aguilá

"Estamos en un momento en el que parece que todo nos sale al revés. Hay que seguir teniendo fe, todavía queda mucha liga y, nosotros no vamos a desfallecer", ha afirmado el técnico. A pesar de que el vestuario está "tocado" y "triste", Albert Aguilà ha asegurado que están "ya focalizados en la semana que viene" y que con la actitud que están demostrando los jugadores "tiene que llegar un buen resultado esta semana".

El Náxara mereció más, pero caía en la Salera ante el Deportivo Alavés por 0 a 1, el conjunto de Arturo Guerra, continua fuera del descenso. Por su parte el Alfaro, empataba a 2 ante el Ejea, el conjunto de Blas Terroba, lograba el empate con un gol de Iker Osua en el minuto 88.

Otros resultados del fin de semana

En la Liga F, el DUX Logroño ha sufrido una dura derrota por 5-0 ante el Atlético de Madrid, aunque las riojanas se mantienen en la clasificación fuera de la zona de descenso. Fue un encuentro dominado por las rojiblancas desde los primeros compases y en el que destacó Amaiur Sarriegi, gran protagonista con un hat-trick.

La gran sorpresa de la jornada se ha vivido en la pelota, en las semifinales del Parejas de Promoción. Darío y Loza, que solo necesitaban sumar 13 tantos para clasificarse, han perdido por un inesperado 22-10 frente a Peña II y Landa, sustituto de Rubén Salaverri. Así, la final la jugarán Murua y Gabirondo contra Peña II y Rubén Salaverri, si este se recupera de sus problemas en las manos.

Nos quedó un poco cara de tontos"" Darío Gómez

El propio Darío ha reconocido la decepción. "Nos quedó un poco cara de tontos, pero bueno, son cosas que pasan. Es el deporte", ha comentado el pelotari, admitiendo que sus rivales "fueron superiores". En la máxima categoría, la final del Campeonato de Parejas la disputarán Laso y Albisu. El Javier Adarraga, lleno hasta la bandera, dicto sentencia. Laso y Albisu ganaban 21-17 y parecían estar en la final, pero sus rivales supieron darle la vuelta al marcador y remontar ante un graderío que no se lo creía. Terminaron venciendo por 22 a 21. El 29 de marzo, en el Navarra Arena, Laso y Albisu lucharán por la ‘txapela’ ante Altuna y Ezkurdia.

En natación, Iván Martínez Sota ha brillado en los Campeonatos de España al conseguir la medalla de oro en 100 metros espalda, con su mejor marca personal, y la de plata en los 50. En atletismo, Esther Rodríguez se ha proclamado subcampeona de España de maratón en la categoría máster F45, a pesar de sufrir una caída en la salida.

En balonmano, el Dicorpebal Logroño ha ganado al Villa de Aranda (26-35) y continúa segundo en la Liga Asobal, mientras que el Grafometal ha vencido al Lanzarote (28-24) en la Liga Guerreras Iberdrola. En voleibol, el Ocisa Haro ha terminado quinto la liga y se medirá al Heidelberg en los playoffs. Finalmente, en baloncesto, el Reina Proteína Clavijo ha logrado un importante triunfo ante el líder, el Valladolid, por 73-78, mientras que al Logrobasket Logi 7 se le escapó la victoria por la mínima (65-67) ante el Toledo.