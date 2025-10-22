La cosmética natural gana terreno: guía para que tu piel luzca sana y radiante

La cosmética natural se presenta como una nueva forma de cuidar la piel con productos que no solo son eficaces, sino también respetuosos con el cuerpo y el medio ambiente. Esta tendencia en el cuidado facial y corporal se basa en el uso de ingredientes de origen vegetal o mineral, como aceites, flores o extractos de frutas, y en evitar componentes químicos como las siliconas o los parabenos. Según la experta en dermocosmética Amparo Rodríguez, de farmacias Abadía, son productos que “usan ingredientes de origen vegetal o mineral”.

Además del origen de sus ingredientes, estas marcas apuestan por envases reciclables y fórmulas sostenibles. Esta filosofía busca un doble beneficio: “ayudemos a cuidar la piel a la vez que el planeta”.

Ingredientes clave y sus beneficios

La naturaleza ofrece una amplia variedad de activos muy eficaces si se aplican con constancia. Por ejemplo, el agua de uva o los extractos de flores son ideales para hidratar y calmar la piel con tirantez o rojeces.

Por otro lado, aceites vegetales como el de almendra o el de argán nutren la piel en profundidad sin dejar una sensación grasa. La experta también destaca el poder de los “antioxidantes de las plantas, como pueden ser ingredientes que y activos que tiene la uva, por ejemplo, que protegen frente al envejecimiento y dan luz al rostro”.

Dudas frecuentes y rutina de cuidados

Una de las preguntas más habituales es si la cosmética natural es tan eficaz como la tradicional. La respuesta es afirmativa, ya que actualmente existe una gran investigación detrás de marcas muy consolidadas. Según la experta, “los resultados se notan. La diferencia es que se consiguen con ingredientes más suaves y respetuosos con la piel”.

Estos productos son aptos para todo tipo de pieles, ya sean secas, grasas, sensibles o mixtas, y existen líneas específicas para cada necesidad. En el caso de las pieles con acné, agradecen especialmente los extractos purificantes naturales, mientras que las pieles maduras también se benefician de ingredientes reafirmantes “que estimulan la piel para producir colágeno de forma natural”, logrando con el tiempo más firmeza, luminosidad y suavidad.

Para integrar estos productos, la experta recomienda una rutina básica muy sencilla. El primer paso es una limpieza suave por la mañana y por la noche, seguido de un sérum o antioxidante para proteger la piel. A continuación, se aplica una crema hidratante o antiedad, según las necesidades individuales. Por último, es fundamental no olvidar el protector solar durante el día y, sobre todo, “ser constantes”.

