Un forense desvela el hallazgo más sobrecogedor sobre la crucifixión de Jesús: "Nunca me he encontrado algo así"

El doctor en medicina y médico forense Alfonso Sánchez Hermosilla ha presentado las conclusiones de su 'Análisis forense de la muerte de Jesús', una investigación científica que ofrece una nueva perspectiva sobre la crucifixión. El experto se basa en el estudio de dos objetos clave para desgranar, desde un punto de vista técnico, las torturas y el fallecimiento de la figura histórica de Jesús de Nazaret.

Las dos reliquias bajo la lupa científica

La investigación del forense se centra en dos reliquias: la Sábana Santa de Turín, conocida entre los investigadores como Síndone, y el Sudario de Oviedo. Según Sánchez Hermosilla, ambos objetos "se complementan" y contienen "información absolutamente complementaria", hasta el punto de que "podemos decir a fecha de hoy que ambos sirvieron para cubrir el cadáver de la misma persona".

El análisis de estas piezas ha permitido confirmar que el cuerpo que envolvieron fue amortajado siguiendo el rito hebreo para una persona ejecutada por motivos religiosos, asesinada por no judíos y que "perdió casi toda su sangre". El forense subraya que sus conclusiones científicas no solo coinciden con los relatos de los evangelios, sino también con lo que él "esperaba encontrar como médico forense en una situación similar".

Una violencia mucho mayor de la imaginada

Uno de los aspectos que más sorprende de la investigación es el nivel de brutalidad de la tortura, muy alejada de las representaciones artísticas. "Estamos acostumbrados a las imágenes piadosas, [...] pero no reflejan de verdad el sufrimiento", explica el doctor. La realidad, afirma, fue "absolutamente sanguinaria", con un cuerpo "totalmente cubierto de sangre" y la "piel arrancada a tiras".

Fue mucho más terrible de lo que parecía en realidad"

La flagelación fue tan extrema que, según el criterio forense, una persona en perfecto estado de salud "habría muerto casi de forma inmediata". Sánchez Hermosilla confiesa su sorpresa por el hecho de que la víctima sobreviviera, llegara al lugar de la ejecución y pasara "unas horas en la cruz antes de que muriera". Añade que la crudeza mostrada en "la película de James Johnson no exagera en absoluto".

El hallazgo clave: 'No se defendió'

Sin embargo, el hallazgo más revelador y que más ha impactado al propio investigador es la ausencia total de lesiones de lucha y defensa. A pesar de tener "lesiones de todo tipo repartidas por todo el cuerpo", no existe ninguna señal que indique que la víctima intentara protegerse o repeler la agresión.

Esta persona no solo no se defendió, sino que tampoco se intentó proteger de todos y cada uno de los golpes que le cayeron, no hizo absolutamente nada para minimizar las consecuencias", detalla el forense. Este hecho choca frontalmente con su larga trayectoria profesional: "Es muy raro en mi experiencia [...], nunca, nunca me he encontrado con la víctima de una agresión que no haya hecho algo para protegerse o para defenderse". Todos los impactos fueron directos, sin esquivas ni bloqueos.