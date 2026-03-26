Así actuaban los ladrones que asaltaban chalets en Valencia: utilizaban una vivienda ocupada y se encontraban en situación irregular

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en el robo con fuerza en viviendas de Godella y Massarrojos. En la operación han sido detenidos seis hombres de entre 19 y 29 años, de nacionalidad argelina, que presuntamente utilizaban un inmueble ocupado como centro de operaciones, no solo para ocultar y almacenar el botín, sino también para el tratamiento y venta de sustancias estupefacientes.

Un 'modus operandi' que los delató

La investigación se ha precipitado a raíz de una serie de robos que se estaban produciendo desde mediados del mes de enero en chalets de las localidades de Godella y Massarrojos. El análisis de las denuncias y las inspecciones oculares permitieron a los agentes establecer un patrón común: los ladrones siempre actuaban sobre la misma tipología de inmuebles, en tramos horarios muy concretos y sustraían siempre los mismos efectos, principalmente joyas, relojes, dispositivos electrónicos, bicicletas y patinetes.

Las pesquisas llevaron a los agentes a analizar diversas cámaras de seguridad y a realizar vigilancias discretas en la zona. Estas labores permitieron identificar un vehículo sospechoso y a su conductor habitual, quien, junto a su entorno, contaba con antecedentes por hechos similares. El grupo, además, ocupaba una vivienda en una de las localidades afectadas.

El registro de la vivienda

Las sospechas se confirmaron cuando los agentes observaron en el exterior de la vivienda varios objetos que constaban como robados. Además, la geolocalización de uno de los dispositivos electrónicos sustraídos apuntaba directamente a ese mismo punto. Con la correspondiente autorización judicial, la Guardia Civil procedió a la entrada y registro del inmueble el pasado 19 de febrero.

Guardia Civil de Valencia Durante el registro se aprehendieron 112 gramos de hachís, en una pastilla y en dosis preparadas para la venta

En el interior, los agentes han hallado numerosos efectos de procedencia ilícita, así como sustancias estupefacientes y los útiles necesarios para su manipulación y venta. En concreto, se han aprehendido 112 gramos de hachís, parte de ellos ya preparados en dosis para su distribución. La vivienda funcionaba como un centro logístico para la organización.

Jerarquía criminal y tráfico de drogas

Según ha informado la Guardia Civil, tres de los seis detenidos formaban una organización criminal con roles diferenciados y una marcada jerarquía. Todos ellos se encontraban en situación irregular en España y tenían una orden de expulsión en vigor. Uno de los arrestados está considerado además el responsable de la actividad de tráfico de drogas que se desarrollaba desde la vivienda.

A los detenidos se les atribuyen tres delitos de robo con fuerza en interior de vivienda, un delito de tráfico de drogas y otro de pertenencia a organización criminal. Tras pasar a disposición judicial, el Juzgado de Instancia número 2 de Paterna ha decretado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para tres de ellos. La investigación, llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Moncada, continúa abierta y no se descartan más detenciones a la espera de que el resto de los objetos intervenidos sean reconocidos por sus legítimos propietarios.