Un experto del Castillo de Escalona asegura que la torre caída no era de las que peor estaba

El pasado sábado, el patrimonio de la provincia de Toledo sufrió una importante pérdida con el derrumbe de una de las torres albarranas del Castillo de Escalona. Las primeras hipótesis apuntan a las intensas lluvias como la causa principal del colapso de la estructura.

Para analizar la situación, el profesor del CEU S. Pablo e historiador Antonio Malalana Ureña, quien realizó su tesis doctoral sobre esta fortaleza, ha ofrecido su visión en los micrófonos de COPE Toledo. Malalana es un profundo conocedor del monumento y de su estado de conservación.

No era la torre en peor estado

Una de las revelaciones más sorprendentes de Malalana es que la torre colapsada no era de las que presentaban un mayor deterioro. "Había torres que tenían mucho más problemas, están en la zona del río, [...] en una situación de más deterioro que esta última", ha afirmado el historiador.

Había torres que tenían mucho más problemas, en una situación de más deterioro que esta última" Antonio Malalana Profesor CEU S. Pablo

Según el profesor, el derrumbe se ha debido al exceso de agua por las lluvias. "Al no tener una zona de protección, lo que sea, simple como un tejadillo, eso hace que se hinche y termine por empujar", ha explicado, señalando la falta de un sistema de evacuación de aguas como un factor clave.

La reconstrucción es posible

Respecto al futuro de la torre, Malalana se ha mostrado optimista sobre su recuperación ahora que el ayuntamiento se ha hecho con la propiedad y tiene un proyecto en marcha. El historiador considera que la reconstrucción es perfectamente viable.

Esa torre se puede reconstruir sin ningún tipo de problema" Antonio Malalana Profesor CEU S. Pablo

El Ayuntamiento de Escalona deberá presentar el proyecto de reconstrucción a la Junta de Castilla-La Mancha, que tiene las competencias en patrimonio. Serán sus técnicos quienes determinen la viabilidad y supervisen los trabajos, ya que el castillo está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde los años 50.

Una joya histórica

La torre derrumbada no solo era una torre albarrana adelantada, un elemento defensivo común en la zona, sino que también conectaba el paso alto con la muralla de la ciudad, lo que la convertía en una pieza clave del conjunto. Malalana ha recordado que cualquier pérdida en el Castillo de Escalona es importante, ya que, aunque se reconstruya, "pierdes la originalidad".