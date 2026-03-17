COPE
Podcasts
Lorca - Águilas
Lorca - Águilas

Vuelven los ladrones de videoporteros a Lorca: los arrancan de cuajo para revenderlos

La Policía Nacional detiene al autor de la sustracción de varios de estos aparatos, un delito recurrente que genera una notable preocupación entre los vecinos

Imagen de parte de los vídeo porteros robados que ha conseguido recuperar la Policía Nacional
00:00
Descargar
COPE LORCA

Antonio Montoro

Lorca - Publicado el

1 min lectura0:29 min escucha

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Lorca a un hombre como presunto autor de tres delitos de hurto tras la sustracción de cuatro videoporteros en distintos edificios de la ciudad. La sustracción de estos aparatos, parte de los sistemas de control de acceso, había generado una notable preocupación entre los residentes afectados.

Una investigación en tiempo récord

La investigación se inició a raíz de las denuncias de vecinos y administradores de fincas. Gracias a los indicios recopilados y a la colaboración ciudadana, los agentes identificaron y detuvieron al presunto autor en menos de 24 horas, logrando recuperar los dispositivos antes de que fueran revendidos. El valor de lo sustraído, junto a los daños, asciende a más de 4.000 euros.

Un delito que se repite en Lorca

Este tipo de robo no es un hecho aislado en la localidad. El pasado mes de noviembre, la Policía Nacional ya detuvo a dos hombres como presuntos autores de 11 delitos de hurto por la sustracción de videoporteros en los barrios de San José y San Cristóbal, un suceso que generó entonces una considerable alarma social.

El modus operandi se repite: los aparatos son arrancados de cuajo de las fachadas para después venderlos en el mercado ilícito. En la oleada de robos de noviembre, el valor de los videoporteros sustraídos superó los 10.000 euros, sin contar los daños causados en los inmuebles.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE LORCA

COPE LORCA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

4:00H | 17 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking