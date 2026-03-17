Vuelven los ladrones de videoporteros a Lorca: los arrancan de cuajo para revenderlos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Lorca a un hombre como presunto autor de tres delitos de hurto tras la sustracción de cuatro videoporteros en distintos edificios de la ciudad. La sustracción de estos aparatos, parte de los sistemas de control de acceso, había generado una notable preocupación entre los residentes afectados.

Una investigación en tiempo récord

La investigación se inició a raíz de las denuncias de vecinos y administradores de fincas. Gracias a los indicios recopilados y a la colaboración ciudadana, los agentes identificaron y detuvieron al presunto autor en menos de 24 horas, logrando recuperar los dispositivos antes de que fueran revendidos. El valor de lo sustraído, junto a los daños, asciende a más de 4.000 euros.

Un delito que se repite en Lorca

Este tipo de robo no es un hecho aislado en la localidad. El pasado mes de noviembre, la Policía Nacional ya detuvo a dos hombres como presuntos autores de 11 delitos de hurto por la sustracción de videoporteros en los barrios de San José y San Cristóbal, un suceso que generó entonces una considerable alarma social.

El modus operandi se repite: los aparatos son arrancados de cuajo de las fachadas para después venderlos en el mercado ilícito. En la oleada de robos de noviembre, el valor de los videoporteros sustraídos superó los 10.000 euros, sin contar los daños causados en los inmuebles.