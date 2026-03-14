Se derrumba una de las torres del castillo medieval de Escalona, en Toledo, con más de 1000 años de historia
Se desconocen las causas que lo han provocado. No hay que lamentar daños personales, pero sí materiales, cinco coches que estaban aparcados en las inmediaciones de la zona
Madrid - Publicado el - Actualizado
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Una parte de la torre del castillo de Escalona, en la provincia de Toledo, se ha derrumbado este sábado.
Varios turistas que se encontraban en la zona visitando el monumento en el momento en el que se produjo el derrumbe han dado la voz de alarma. Por el momento, se desconocen las causas que lo han provocado, aunque no hay que lamentar heridos.
Sí que se han producido daños materiales ya que cinco coches que estaban aparcados en las inmediaciones de la zona se han visto afectados. Precisamente, en abril del año pasado, abrió al público por primera vez en 1.000 años cuando el Castillo fue adquirido por el ayuntamiento de la localidad toledana.
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