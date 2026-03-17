La Guardia Civil rastrea por mar y aire la costa de Granada tras la muerte de tres migrantes

La Guardia Civil rastrea este lunes por mar y aire la costa de Granada después de que este domingo fueran localizados y rescatados los cuerpos sin vida de tres personas. Se cree que podrían ser integrantes de una expedición de migrantes que alcanzó la playa a nado tras ser presuntamente forzados a abandonar la embarcación en la que viajaban.

Los fallecidos estarían vinculados a la llegada de una patera durante la madrugada del domingo a la playa de Cambriles, en el término municipal de Gualchos-Castell de Ferro (Granada). En esa misma zona fueron localizadas otras 17 personas que formaban parte de la misma expedición.

Operativo de búsqueda

Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil se ha desplegado en la zona junto al helicóptero Helimar para buscar más cuerpos. Por el momento, el rastreo no ha arrojado nuevos hallazgos.

Los cuerpos rescatados, pertenecientes a tres varones, fueron evacuados en un primer momento al puerto de Motril. Posteriormente, han sido trasladados al instituto anatómico forense de Granada, donde se les practicará la autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento.