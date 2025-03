¿Tu hijo gasta parte de su paga en sacar bebidas o snacks de máquinas expendedoras? Una ley podría acabar con ellas en colegios e institutos

Están ahí, vayamos donde vayamos, hay 'máquinas vending' o 'máquinas expendedoras'

en las que echamos la moneda y nos expende bebidas, snacks, chocolatinas o bollerías.

Quizás en algunos lugares, tienen el tiempo contado. El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo está elaborando un decreto para prohibir la venta de la bollería industrial, las bebidas energéticas y azucaradas y regular el consumo de este tipo de productos en las máquinas vending y cafeterías de colegios e institutos.

Se quiere impedir comercializar en estos centros educativos aquellos alimentos y bebidas que superen un contenido máximo de cinco gramos de azúcares por porción envasada. Además, la restricción se va a ampliar también a las bebidas energéticas. Y según datos, el 70% de estas máquinas incumple los criterios nutricionales.

En COPE hemos hablado con Natalia de la Rosa, es nutricionista de HMIMI Toledo y nos cuenta la principal desventaja de sacar comida o bebida de estas máquinas. Es una tentación. "si el joven se lleva algo saludable de casa y luego se encuentra allí con un estante de chocolatinas, en el momento del recreo que tiene hambre, es un momento difícil de gestionar, si tienes mucho apetito, pues a lo mejor tiras por comprarte la chocolatina y no te comes lo que has hecho con tu madre".

ALGO MÁS SALUDABLE

¿Se podría sustituir o cambiar algún producto de esas máquinas por una opción más saludable? Natalia como nutricionista nos da algunas claves. "Que podamos tener cualquier alimento saludable, que podamos ofrecer en vez de snacks que son puro azúcar, que podamos poner fruta, que podamos poner en vez de estos sándwiches también que son de bastante mala calidad, pues bolsitas de frutos secos. Todo esto va a dar alternativas, en este caso los niños, de tener un tentempié a media mañana de algo saludable".

Hemos preguntado a padres y madres que opinan sobre retirar estas máquinas. Sergio por ejemplo nos comentaba que "según los últimos estudios que en el 2050 vamos a ser el segundo país del mundo con más problema de obesidad, creo que es algo necesario, empezar a quitar los saturados y las máquinas de ese tipo o que los productos sean saludables".

Principalmente esa es la preocupación: la obesidad en nuestros menores. Por ello, la mayoría de padres piden que o se retiren, o se cambien por productos más saludables.

Otra madre nos contaba que cree "que no deberían de quitarlo. Yo tengo un hijo en cuarto de la ESO y otro en segundo de bachillerato, y lo que tenemos que enseñar es a educar a los niños a comer, no a dedicar a quitar todo lo que pueda ser bueno o malo. Y cualquier niño en cualquier momento le puede apetecer un dulce".