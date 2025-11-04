COPE
Podcasts
Deportes Gipuzkoa
Deportes Gipuzkoa

Rueda de prensa de Take Kubo

Comparecencia de prensa del futbolista japonés desde las instalaciones deportivas de Zubieta.

Take Kubo en rueda de prensa
00:00
Descargar
Deportes COPE Gipuzkoa

Rueda de prensa de Take Kubo desde Zubieta

Redacción Deportes COPE Gipuzkoa

San Sebastián - Publicado el

1 min lectura15:18 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00 H | 04 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking