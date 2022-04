El Gobierno de Castilla-La Mancha ultima la incorporación del Diagnóstico Prenatal No Invasivo a la cartera de servicios del SESCAM

Con la incorporación de esta nueva prestación, que consiste en la realización un análisis de sangre a la madre, se evitará someter a la paciente a una prueba invasiva, la amniocentesis, no exenta de riesgo de aborto.



La directora gerente del Servicio de salud regional, Regina Leal, ha inaugurado hoy en Manzanares el X Congreso de la Asociación Castellano–Manchega de Ginecología y Obstetricia, donde ha indicado que, hasta la fecha, se han realizado cerca de 144.000 citologías dentro del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Cuello de Útero.

Manzanares (Ciudad Real), 29 de abril de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha está ultimando la incorporación del Diagnóstico Prenatal No Invasivo a la cartera de servicios del Servicio de Salud regional (SESCAM), como cribado contingente, es decir, en aquellas gestantes que presentan un riesgo intermedio en el cribado combinado que se realiza durante el primer trimestre del embarazo para valorar el riesgo de determinadas cromosomopatías y anomalías congénitas en el feto.





Con la incorporación de esta nueva prestación, que consiste en la realización de un análisis de sangre a la madre, se evitará someter a la paciente a una prueba invasiva, la amniocentesis, no exenta de riesgo de aborto, tal y como ha indicado hoy la directora gerente del SESCAM, Regina Leal.





“Obviamente, no vamos a desterrar las pruebas invasivas porque en pacientes con riesgos muy altos o ante la existencia de malformaciones en la ecografía, su realización está indicada, pero si disminuiríamos el número de las mismas”, ha apuntado Leal.





La directora gerente del SESCAM, que ha inaugurado en Manzanares (Ciudad Real) el X Congreso de la Asociación Castellano–Manchega de Ginecología y Obstetricia, ha destacado, por otra parte, que desde que empezaron a enviarse las primeras cartas de invitación para participar en Programa de Detección Precoz de Cáncer de Cérvix han sido incluidas en el mismo 280.185 mujeres de un total de 588.995, que en algún momento han formado parte de la población diana.





Entre enero de 2020 y hasta el pasado 21 de abril se habían realizado un total de 143.984 citologías, de las que 6.217 –en torno a 4,3 por ciento– han requerido bien seguimiento o bien derivación para un estudio más completo.





Solo en los dos primeros meses de este año se han realizado 12.526 citologías, lo que supone la cifra más alta nunca realizada y un 20,9 por ciento de incremento con respecto al mismo periodo del año anterior.





Unos datos que, según ha remarcado Leal, son una muestra del buen ritmo que ha cogido el programa tras los peores momentos de la pandemia y de reactivación de la actividad tanto de los servicios de Ginecología como de Atención Primaria.





Con este programa, ha añadido, se pretende reducir la incidencia y mortalidad del cáncer de cérvix invasivo en la Comunidad Autónoma mediante la detección y tratamiento de las lesiones cervicales precancerosas o cánceres en estadios precoces trabajando coordinadamente entre los especialistas de Atención Primaria y los de Ginecología y Obstetricia.





“El de cérvix es un tipo de cáncer cien por cien prevenible. De ahí la importancia que tiene la prueba de cribado y nuestro empeño en alcanzar el mayor porcentaje de participación posible”, ha insistido Leal, quien ha señalado que el objetivo de la Consejería de Sanidad es replicar el éxito obtenido con el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama que, 30 años después de su puesta en marcha, está plenamente consolidado.





Detección precoz de cáncer de mama





Según los datos aportados por Leal, en el año 2021 se ha conseguido remontar el índice de participación en este último programa de cribado, que se vio ligeramente afectado como consecuencia de la pandemia, situándose incluso por encima de los años inmediatamente anteriores.





Así, el año pasado se realizaron más de 121.000 mamografías de cribado, lo que supone una participación del 80,3 por ciento, muy por encima del dato de los cuatro años previos, y muy superior a la media en España, que está entorno al 70 por ciento de participación.





Los buenos datos de participación en Castilla–La Mancha hace que la Comunidad Autónoma esté entre las tres con menor tasa de mortalidad por tumor maligno de mama con un 13,2 por cada 1.000 habitantes frente a una media nacional del 15,1.





En relación al cáncer de mama, la directora gerente del SESCAM ha mostrado su satisfacción por la red de trabajo conjunto que se ha conseguido consolidar en los últimos años gracias a la cual aquellos hospitales que no cuentan con cirujanos plásticos, pueden ofrecer a las mujeres cirugía en un solo tiempo, gracias al soporte que ofrece el Servicio de Cirugía Plástica del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.





Equipamiento y medicina de precisión





Finalmente, ha mencionado la importante apuesta que viene realizando el Gobierno de Castilla–La Mancha en la mejora del equipamiento tecnológico con el fin de poner a disposición de los profesionales las herramientas más avanzadas para el diagnóstico y tratamiento. Equipos como mamógrafos, resonancias magnéticas, TC, aceleradores lineales o PET–TC, “de los que, sin duda alguna, se están beneficiando vuestros pacientes”, ha dicho.





Asimismo, ha mencionado los avances que se han llevado a cabo en la Comunidad Autónoma para el desarrollo de la Medicina de Precisión, gracias a la adquisición del equipamiento de alta tecnología necesario en el SESCAM para garantizar la capacidad de secuenciación genómica.





En todas las provincias castellanomanchegas existen ya plataformas de secuenciación del ADN (Cuenca, Guadalajara, Alcázar de San Juan, Talavera, Ciudad Real, Albacete y Toledo) y se han designado y dotado además tres laboratorios de referencia en la región (Albacete, Ciudad Real y Toledo) para el desarrollo de secuenciación masiva de elementos de ADN, en menor cantidad de tiempo y a menor coste.





La directora gerente del SESCAM ha estado acompañada en la inauguración del Congreso por el alcalde de Manzanares, Julián Nieva; el delegado provincial de Sanidad en Ciudad Real, Francisco José García; la directora de la Gerencia de Atención Integrada de Manzanares, Nuria Sánchez; y la jefa de servicio de Ginecología y Obstetricia, María José Ortega.





