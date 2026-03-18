Guadalajara no mide adecuadamente el nivel de contaminación del aire

La estación de medición de calidad de aire de Guadalajara "está mal ubicada" y no mide la contaminación real en la ciudad.

Así se deriva del informe 'Tráfico y calidad del aire urbano en el Estado español' publicado por Ecologistas en Acción. En él se analiza la localización de las estaciones de medición de calidad de aire orientadas al tráfico en 25 ciudades españolas principales, incluyendo las 17 aglomeraciones de más de 250.000 habitantes y algunas ciudades menores que se han estudiado para analizar al menos un núcleo urbano en todas las comunidades autónomas.

Informe 'Tráfico y calidad del aire urbano en el Estado español'

Como resultado, se ha obtenido que 19 de las estaciones analizadas incumplen de forma total o parcial la nueva normativa europea que establece que estos puntos de muestreo destinados a la protección de la salud humana deberán proporcionar datos fiables sobre los niveles de concentración en los puntos críticos de contaminación atmosférica, a poder ser en áreas sensibles como zonas residenciales, escuelas, hospitales, centros de vivienda asistida o de oficinas.

"Según la modificación de la Directiva Europea sobre calidad del aire, que se realizó en 2024, la estación de Guadalajara no cumple los requisitos" -ha señalado en Mediodía COPE en Guadalajara Alberto Mayor, portavoz de Ecologistas en Acción en la provincia, ya que la estación, situada en la Calle Atienza, "está justo detrás del centro social y al lado del Centro San José de la Diputación, es decir, una zona que está en una calle muy tranquila, no hay tráfico constante, es una vía secundaria", con lo cual, "no cumple los requisitos, según el anexo 4 de esta Directiva Europea".

Google Maps Estación de medición de calidad del aire de Guadalajara, en Calle Atienza

De este modo, desde Ecologistas en Acción demandan la ubicación de una nueva estación de calidad del aire en una de las principales vías de tráfico de Guadalajara, con el objetivo de poder medir de forma fiable el nivel de contaminación al que se exponen sus habitantes y, por tanto, poder tomar medidas al respecto.

"El Barrio de la Estación, la Avenida del Ejército, toda la franja que está pegada a la Nacional 2" serían zonas "donde tendría que estar ubicada esa estación de medición" -ha apuntado Mayor, teniendo en cuenta que en ellas "sí podríamos tener valores significativos sobre la contaminación o niveles de contaminación, sobre todo de dióxido de nitrógeno, benzeno".

En cuanto al ozono troposférico, el portavoz de la organización ecologista ha recordado que "hace años, ya denunciábamos los altos niveles de ozono troposférico, fenómeno que se da sobre todo en verano por las altas temperaturas y demás, pero es cierto que en las estaciones medidoras, tanto la de Guadalajara como la de Azuqueca, siempre se disparaba el ozono troposférico, y eso que no están en zonas muy transitadas", motivo por el cual se hace necesaria una nueva localización "especial en esas otras zonas".

Por el momento, la asociación ambiental ha trasladado su petición "tanto al Gobierno de España como a la Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento, para que lleven a cabo esa nueva ubicación como les pide la Directiva de la Unión Europea".