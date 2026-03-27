"Murieron en acto de servicio": Ciudad Real recuerda a sus médicos fallecidos en la pandemia

El Colegio de Médicos de Ciudad Real ha organizado un acto institucional de homenaje en memoria de los siete médicos de la provincia fallecidos como consecuencia de la COVID-19 durante la pandemia.

La iniciativa se celebrará este sábado a las 12 del mediodía en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, en una fecha que "no es casual".

Tal y como explica en COPE el presidente del Colegio, Manuel Rayo, la fecha del 28 de marzo coincide con el sexto aniversario del fallecimiento de la doctora Sara Bravo, la facultativa más joven de toda España que murió por el virus.

Rayo subraya que fue "una pérdida en acto de servicio cuidando de sus pacientes".

Manuel Rayo, presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real

Un acto emotivo y abierto

El homenaje tendrá lugar junto a la rampa de urgencias del hospital, donde se han plantado siete cipreses para recordar a cada uno de los compañeros fallecidos.

A los pies de cada árbol se colocará una placa conmemorativa con el nombre del facultativo.

Será un acto muy emotivo que nace "del deseo, de recuerdo, de reconocimiento", según Rayo.

Contará con la participación de autoridades, compañeros que sobrevivieron al virus y familiares de los fallecidos. El evento estará amenizado por una soprano e incluirá una ofrenda floral.

Fallecieron en acto de servicios en la peor guerra sanitaria que hemos tenido en el último siglo" Manuel Rayo presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real

La provincia con más médicos fallecidos

El presidente del colegio ha destacado un dato desolador: "Ciudad Real es la provincia española que mayor número de médicos fallecidos tiene por el COVID en relación a cada mil colegiados".

Este ratio, el más alto de España, pone de manifiesto la dureza con la que la pandemia golpeó a los sanitarios de la provincia.

Aunque el acto se personaliza en la figura de los médicos, Rayo ha querido extender el reconocimiento "a todos aquellos colectivos que, trabajando por los demás, tuvieron también sus pérdidas", como policías, guardias civiles, celadores o farmacéuticos.

Por ello, el homenaje es un acto abierto a toda la ciudadanía y se ha invitado expresamente a las asociaciones de pacientes a participar.

Manuel Rayo ha insistido en que este acto sirve para recordar a unos compañeros que, como ha reiterado, "fallecieron en acto de servicios en la peor guerra sanitaria que hemos tenido en el último siglo".

Un recuerdo para mantener viva la memoria de aquellos aplausos que resonaron durante los días más duros de la crisis sanitaria.