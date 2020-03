Fallece en el Mancha Centro de Alcázar la doctora Sara Bravo, de 28 años de edad

Según ha publicado el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan a través de su página de Facebook, ha fallecido en este centro la doctora Sara Bravo López, médico de Familia en el Centro de Salud de Mota del Cuervo.

Según ha posido saber COPE, la doctora Bravo, de 28 años de edad, fallecía ayer en la UCI del Mancha Centro a consecuencia del COVID-19.

Esta misma publicación afirma que "en esta localidad manchega (Mota del Cuervo)" la doctora "se ganó el afecto y consideración de vecinos y compañeros por sus valores humanos y por su encomiable entrega y actitud profesional de servicio a sus pacientes".

"Los compañeros de nuestra Área Integrada nos unimos al dolor de su familia y amigos. Descanse en paz".

Con esta cita del poeta bengalí Rabindranath Tagore “Dormía y soñaba que la vida no era más que alegría. Me desperté y vi que la vida no era más que servir… y el servir era alegría" concluyen los compañeros del Mancha Centro su publicación de pesar y homenaje a la doctora fallecida.

AYER FALLECÍA EL PRIMER MÉDICO DE CLM POR COVID-19

El fallecimiento de la doctora Sara Bravo se produce apenas 24 horas después de que el Colegio Oficial de Médicos de Albacete confirmara a través de una nota de prensa la muerte de su Secretario General, el doctor Santos Julián González Martínez, a consecuencia del coronavirus, siendo él el primer profesional sanitario fallecido por COVID-19.

Médico especialista en Salud Laboral en activo, el doctor Santos Julián era empleado del SESCAM, y además compaginaba su faceta profesional con la secretaría general del Colegio de Médicos de Albacete desde hacía 7 años. Desde el colegio remarcaban que era menor de 65 años y gozaba de buena salud hasta la llegada de esta neumonía vírica por Coronavirus.