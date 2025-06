El monumento a Cervantes que pudo ser y no fue. "10 metros de monolito en Ciudad Real"

En el año 1947, con motivo del cuarto centenario del nacimiento de Miguel de Cervantes, se estipuló por parte del Gobierno Central que en todas las ciudades se hicieran comisiones de cultura para rendirle homenaje.

En Ciudad Real, además de un ciclo de conferencias y otras actividades, se propuso hacer un monumento a Cervantes. Con el patrocinio de la Diputación provincial se convocó un concurso al cual se presentaron solo dos proyectos.

El que quedó finalista, sale ahora a la luz.

de forma casual, sin buscarlos

"Hace unos días estaban bajando lo que parecían unos cartones de unas cerchas de un almacén, y al darle la vuelta vieron lo que había y claro, contactaron con nosotros rápidamente" explica a COPE Virginia de la Osa, técnico del Archivo Provincial de la Diputación.

Y es que al otro lado de esos cartones estaban los planos de un monumento a Cervantes fechados en 1974 y firmados por el arquitecto Rafael Fernández Huidobro.

"En esos planos lo que se puede ver es tanto el monumento en sí, que es un monolito de al menos unos 10 metros de alto, como el plano de situación de la que en ese momento se llamaba Plaza de Cervantes, que es la actual Plaza del Pilar de Ciudad Real. También se veía alzados del mismo monumento, que tenía una escultura a Cervantes, y luego una de las presentaciones era un dibujo a color, que es el que se ve en las fotografías del periódico Lanza, donde se veía el entorno con el monumento ya como si estuviera erigido" explica Virginia.

Láminas que, según la técnico, a pesar de la zona en la que estaban, un techo", donde las humedades podrían haberlas dañado, "están muy bien conservadas, solo un poco combadas y con una capa considerable de polvo".

un símbolo de ciudad real

Aunque ese no fue el proyecto ganador.

"El otro anteproyecto, el que ganó el concurso y del que también mantenemos en el archivo los planos sobre él, era como un pequeño palacio en homenaje a Cervantes, que reuniera varios edificios públicos".

Ambos anteproyectos se expusieron en el Palacio Provincial para que la gente pudiera verlo antes de decidir cuál se hacía, y el 20 de septiembre de 1947, en un acta de pleno de la Diputación, aparecía el proyecto ganador de los dos que se presentaron.

Y al final, ni uno ni otro.

"No hay datos, ni ningún acta que nos indique el por qué no se hizo" nos explica Virginia, "pero sí es cierto que en una revista de Tomelloso, Albores, era una revista cultural muy importante de la época, se habla sobre esta realidad del Monumento a Cervantes, y se lamenta que posiblemente no llegue a ningún fin cuando ya estaban en octubre del año del centenario y no se ha proyectado nada ni se ha empezado ninguna obra".

Posiblemente, indicaba en el propio artículo de Albores, la falta de dinero o la propia situación en la que se encontraba la provincia, siendo la posguerra, estuvieron detrás de esa decisión de no hacer el monumento.

Lo que está claro es que tanto el proyecto que ganó, "que venía a ser algo parecido al monumento de Abraham Lincoln en Washington" nos confiesa la técnico del Archivo, "como el impresionante monolito de 10 metros de altura" hubieran destacado muchísimo en la Plaza del Pilar.

"Habría sido un símbolo de la ciudad".