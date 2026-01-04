La borrasca 'Francis' congela Asturias con la temperatura más baja de España: -10,3 grados

Asturias tirita de frío este domingo. La borrasca Francis ha desplomado los termómetros en el Principado, dejando la temperatura más baja de todo el país: -10,3 grados registrados en la Vega de Urriellu, en los Picos de Europa.

El temporal de frío se ha dejado sentir con especial virulencia en los puntos más altos de la región. Además de la mínima nacional, se han registrado otros valores gélidos en los Picos de Europa, como los -8,3 grados en la Vega de Ario.

Europa Press Autopista del Huerna (AP-66)

Otras zonas de la comunidad también han sufrido el frío intenso, con -5,3 grados en Valgrande-Pajares, -5,2 grados negativos en Sotres y -3,8 grados en el puerto de Leitariegos.

Nieve en cotas bajas

Pero el frío no ha llegado solo. La borrasca también trae nieve al Principado, con copos que pueden caer en cotas de tan solo 300 o 400 metros de altitud. Las precipitaciones durante el domingo serán escasas, pero para el lunes y el martes se esperan intensas en buena parte del Principado y cubrirán de blanco buena parte del paisaje asturiano.

La nieve caída en las últimas horas está afectando a la circulación por las carreteras de montaña y hay varias carreteras de la red secundaria donde es necesario el uso de cadenas para poder transitar con seguridad.

Cabalgatas de Reyes en vilo

La Agencia Estatal de Meteorología ha extendido el aviso por nieve en Asturias hasta el martes, jornada en la que se espera que puedan caer copos en cotas muy bajas. De hecho, la previsión ha obligado a adelantar las cabalgatas de Reyes. En Oviedo, la salida está fijada para las 17.00 horas con el objetivo de esquivar a la borrasca Francis. Lo mismo están haciendo otras localidades del Principado para que el tiempo no estropee el desfile de Gaspar, Melchor y Baltasar. Las precipitaciones más intensas se esperan a partir de las 18.00 horas del lunes.