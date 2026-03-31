Una helada severa amenaza el viñedo y los almendros en La Mancha: "Hasta 4 grados bajo cero"

Las heladas registradas en algunos puntos de la provincia de Ciudad Real en la madrugada del pasado lunes han provocado "daños de consideración" en las explotaciones de viñedo y almendro, lo que tendrá una "previsible afección directa" sobre la futura producción.

Así lo señala ASAJA Ciudad Real, cuyo tesorero y también agricultor en la localidad de Pedro Muñoz, Abel Alcolea, ha señalado a la comarca de La Mancha como la más afectada, con temperaturas que alcanzaron los 4 grados bajo cero.

El frío intenso se ha mantenido durante casi una hora, provocando la congelación de la savia en las cepas, especialmente en los viñedos más bajos.

Pérdidas importantes en el viñedo

Las consecuencias se prevén graves, sobre todo para las variedades más adelantadas como la Chardonnay, Sauvignon Blanc y Cencibel.

En estas cepas, señala Alcolea, los brotes tiernos, conocidos como chupones, se han helado por completo.

Los agricultores de la zona ya asumen que las consecuencias son claras y que "va a haber un daño muy importante de pérdida de cosecha por este hielo en ese tipo de viñedos".

El almendro, también afectado

Otro de los cultivos más extendidos en la comarca, el almendro, también ha sufrido el impacto de las bajas temperaturas.

Este cultivo se encuentra, igualmente, en fase de desarrollo, y puede sufrir la caída de flores y pequeños frutos por las heladas, lo que "comprometería seriamente" el potencial productivo de la presente campaña.

Aunque todavía no se han evaluado las pérdidas, se espera que sean "cuantiosas" debido a la intensidad y duración de las heladas.

agilidad en las peritaciones

Ante esta situación, ASAJA recuerda la importancia de comunicar estos siniestros al seguro agrario "a la mayor brevedad posible" y exige a Agroseguro "la máxima agilidad" en las peritaciones.

Por último, la organización agraria insiste en la necesidad de que el sistema de seguros agrarios responda "con eficacia" ante este tipo de adversidades climáticas y garantice una cobertura "real y operativa" para el conjunto del sector.