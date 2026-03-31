José Luis Oltra señala el estado de ánimo como el gran problema del Huesca

El entrenador de la SD Huesca, José Luis Oltra, ha comparecido en rueda de prensa en la previa del crucial partido contra la Cultural Leonesa con un diagnóstico claro: el principal problema del equipo es anímico y mental. Tras igualar el peor arranque de un técnico en el club con dos derrotas en dos partidos, Oltra insiste en que, más allá de lo futbolístico, la clave está en la fortaleza mental. "El fútbol es un estado de ánimo", ha afirmado, citando a Jorge Valdano.

La necesidad de una victoria es urgente para Oltra, quien considera que es la única forma de restaurar la confianza. "Ganar te da un estado de ánimo, corregir desde la victoria siempre es más sencillo, crees más en lo que haces", ha explicado. El aspecto defensivo es su mayor preocupación, calificando los siete goles encajados en dos partidos como algo "no asumible, no es sostenible". Además, ha identificado que seis de esos tantos han llegado en transiciones, un error que se ha comprometido a corregir.

Un equipo que se deshace

El técnico ha admitido la fragilidad del equipo, que "se deshace como un azucarillo a la menor adversidad". Oltra ha puesto como ejemplo el último encuentro, donde, según él, "los primeros 25 minutos son buenos", pero el equipo se desconectó durante siete minutos fatídicos en los que encajó tres goles. "Ante la primera adversidad, el partido no puede terminar", ha sentenciado, subrayando la necesidad de encontrar mecanismos para evitar estos colapsos.

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La búsqueda de soluciones choca con el bajo rendimiento de la plantilla, especialmente de los fichajes de invierno. Preguntado por jugadores como Michael o Efe, inéditos bajo su dirección, Oltra ha respondido diplomáticamente que "no encajan" en sus planes de partido actuales, aunque sin cerrarles la puerta por completo. La sensación en el entorno es que la decepción con el nivel de la plantilla es "superlativa".

Unidad y un mensaje a la afición

Pese al pesimismo general, el entrenador ha querido enviar un mensaje a la afición. "Recordarles que nos estamos jugando mucho, que todavía vamos a tener opciones y que les necesitamos", ha declarado. De cara al partido de mañana, ha confirmado que no hará rotaciones y que jugará con los que considera "los mejores", en un intento de sumar una victoria que se antoja imprescindible para mantener viva la esperanza de la permanencia.