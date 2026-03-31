Guillermo Martínez marca el camino de El Ejido FS hacia el ascenso directo

El Inagroup El Ejido FS ha dado un paso clave en sus aspiraciones de ascenso directo a Primera División. La victoria ante el Unión África Ceutí (5-1) y la derrota del líder, Wanapix Zaragoza, han situado al conjunto celeste a sólo dos puntos de la cabeza a falta de seis jornadas. Su entrenador, Guillermo Martínez, ha sido claro en Deportes COPE Almería: "Nuestro objetivo es ser primeros y ascender directos".

Una final cada jornada

Martínez ha recordado la dificultad de la categoría y ha asegurado que no le sorprende la derrota del líder, ya que "se demuestra semana a semana que puede pasar cualquier cosa en cualquier partido". El técnico ha calificado el próximo duelo ante el Martorell, equipo que precisamente venció a Zaragoza, como "otra final más" en la que no pueden fallar.

Nuestro objetivo es ser primeros y ascender directos" Guillermo Martínez Entrenador Inagroup El Ejido FS

La fortaleza mental como factor clave

El entrenador ha destacado que el tramo final de la temporada es "muy mental" y que la preparación psicológica es ahora mismo lo más importante. "Tenemos que prepararnos para ganar a Martorell, que es una finalísima", ha insistido, dejando claro que el foco debe estar únicamente en el siguiente partido. La consigna es no pensar en si el ascenso será directo o vía playoff.

La exigencia mental es lo más importante en las últimas jornadas" Guillermo Martínez Entrenador Inagroup El Ejido FS

Ante el parón de liga de este fin de semana, Martínez ha pedido a sus jugadores "que desconecten y disfruten con la familia", ya que considera vital "descansar la cabeza". No obstante, el cuerpo técnico no se detiene y sigue trabajando en la preparación de la recta final.

El entrenador ha reconocido que el plan de la temporada se está cumpliendo, pero ha advertido que aún no han conseguido nada. "Nuestro ascenso no estaba en que Wanapix pinchase, nuestro ascenso está en no fallar nosotros", ha sentenciado. Martínez ha concluido con un mensaje de ambición y prudencia: "Hay mucha ilusión, pero muchísima responsabilidad también". Porque, de conseguir el ascenso a la máxima categoría, Almería recuperaría su sitio en la elite después de cuatro décadas. Justo cuando se cumple el 40 aniversario del título liguero de Deportes Blanes en 1986.