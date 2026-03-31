El mes de abril pone a prueba al Girona

Hace unas semanas el Girona tenía 8 puntos por encima del descenso y muchos daban por sentenciada la permanencia. Pero todavía queda - y quedaba - calendario y jornadas de liga; un 5 de 15 en los últimos partidos han vuelto a poner en alerta al conjunto catalán. Tras ganar al Barcelona en Montilivi, 2-1, el Girona sólo ha sumado un triunfo con el 3-0 frente al Athletic Club (J28) y dos empates: Alavés (J25) y Levante (J27). El Celta se llevó los tres puntos de Montilivi (1-2) y justo antes del parón Budimir sentenció a los de Míchel con un solitario gol en el Osasuna 1 – Girona 0. Con 6 puntos sobre la zona baja, toca remar en el tramo final de temporada: quedan 27 puntos en juego.

El Girona volverá a competir tras las jornadas de compromisos internacionales desde la 13ª posición con 34 puntos. Está a 7 de la zona europea y 6 por encima del descenso, posición que marca el Mallorca con 28 puntos. Ahora llega un tramo de calendario muy exigente para el Girona. En el mes de abril, los de Míchel Sánchez disputarán 4 partidos: Villarreal (J30), Real Madrid (J31), Betis (J33) y Valencia (J32). Contra estos rivales en la primera vuelta del campeonato el Girona solo perdió contra uno de ellos: el Villarreal. Contra los otros tres sumó un triunfo y dos empates: Valencia (2-1), Real Madrid (1-1) y Betis (1-1).

En realidad la permanencia del Girona pasa por los partidos en casa, en Montilvi. De los 9 partidos de liga que quedan por disputar, 5 son en casa: Villarreal (J30), Betis (J33), Mallorca (J34), Real Sociedad (J36) y Elche (J38). Hasta el momento el factor Montilivi le ha reportado al Girona 19 de los 34 puntos que tiene, el 45% de los puntos que tiene ahora mismo.

Contra los equipos que están clasificados por debajo del Girona, los de Míchel tienen ganado el average al Alavés (1-0 y 2-2) y perdido con el Levante (0-4 y 1-1) y el Sevilla (0-2 y 1-1). Todavía tiene que enfrentarse al Mallorca (1-2 en Son Moix), al Elche (3-0 en el Martínez Valero) y el Rayo Vallecano (1-3 en Montilivi).

El Girona está atento al regreso de los internacionales: Tsygankov, Vanat y Krapyvtsov (Ucrania), Ounahi (Marruecos), Witsel (Bélgica) y Vitor Reis (Brasil). Además, el conjunto catalán espera recuperar al capitan Cristhian Stuani y, posiblemente, a Bryan Gil lesionados.